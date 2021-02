Ampliaron la denuncia contra el gerente de la Coopi Rodolfo Frizza

El secretario de Gobierno Darío Zeino junto al Asesor Letrado Darío Pérez, informaron hoy en conferencia de prensa que el municipio de Carlos Paz amplió la denuncia al gerente de la Coopi Rodolfo Frizza por "reticencia a cumplir con el mandamiento de la Fiscalía 2 y entregar archivos informáticos y administrativos solicitados en diciembre por el traspaso del servicio de agua potable".

Además, en función de los hechos violentos del último viernes, el Municipio se constituyó en querellante en la investigación por lo ocurrido cuando trabajadores de la Coopi "liderados por el secretario general de Sipos Gustavo Valdez intentaron ingresar e intimidar a funcionarios del municipio".

Pérez especificó las causas que llevaron a esta ampliación de la denuncia y recordó que "a mediados de diciembre del año pasado en oportunidad de poner en ejecución el Decreto 534 dictado por el intendente Gomez Gesteira, en aquella oportunidad el municipio había establecido un cronograma que comenzaba el día 15 en calle Moreno 78 y qué tuvo una demora de varias horas ante la reticencia y la resistencia de la dirigencia de la Cooperativa y de varios empleados en permitir el acceso y lograr tener un conocimiento acabado de datos informáticos y administrativos".

Y agregó: "En esa oportunidad el gerente general Rodolfo Frizza se comprometió a entregar, cuando le fuera posible, así lo manifestó, los datos informáticos que le fueron requeridos. Como no lo ha hecho, a pesar de que ha transcurrido un tiempo prudencial, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental -García Setti- procedió a dictar una nueva resolución intimando lo para que en el término de cinco días pusiera disposición esa valiosa información que es necesaria para llevar adelante cometido de la prestación de servicio de provisión de agua potable. Como no ha cumplido ni con el requerimiento del fiscal de Segundo Turno y tampoco con el requerimiento de formulado la semana pasada por García Setti, hemos procedido a denunciarlo nuevamente y hemos pedido en la fiscalía que lo intimen a que a la brevedad nos ponga a disposición esa información que es muy importante para diagramar el futuro servicio de provisión de agua potable".

"Están poniendo en riesgo la prestación del servicio"

Por su parte, Darío Zeino aseguró que se tomó esta decisión en base a los "hechos acontecidos en estos días, los compromisos no cumplidos por la gerencia de la Cooperativa, lo que nos lleva a tener que recurrir una vez más la Justicia, en este caso la Fiscalía, la justicia penal, para que se puedan dar paso normal y traspaso de la prestación del servicio de agua como corresponde. Obviamente siempre privilegiado y respetando el vecino, las diferencias que pueda haber con la dirigencia de la Cooperativa con la dirigencia del Sindicato dirimirla en otros ámbitos como corresponde, en los ámbitos institucionales y establecidos en nuestro Estado de derecho y no a través de hecho de violencia como lamentablemente ya vienen ocurriendo y concurriendo situaciones aquí en el municipio y en distintos ámbitos de la ciudad. Nos tiene preocupado porque en definitiva están poniendo en riesgo la prestación del servicio de agua al no brindarnos el material que necesitamos material se le ha solicitado y poner en riesgo la temporada que hoy se está desenvolviendo".