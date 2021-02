Declaró Mario Mainardi y para la familia es el principal sospechoso

Cosquín.- Tal como estaba previsto, ayer desde las 9, Mario Mainardi (último en ver con vida a Cecília Gisela Basaldúa y encargado de denunciar su desaparición), se sentó como testigo ante la fiscal Paula Kelm donde fue interrogado por ésta, por la abogada de la querella Daniela Pavón y por el penalista Sergio Sánchez, defensor de Lucas Bustos, único detenido. Mainardi, es considerado por muchos de los que lo conocer como "un personaje extraño", que nadie sabe de qué vive y con vinculaciones con personajes encumbrados en el poder.

Aprovechando los beneficios que brinda la pandemia y los distanciamientos sociales, fueron muy pocos los que percibieron su llegada y su salida.

Pese a la cuarentena, el 12 de junio, Mario Mainardi a través de su abogada defensora, la asesora letrada Laura Hubermann informó que se iba de Capilla del Monte hacia Rosario, donde fijó domicilio. La abogada Huberman fue la primera querellante que tuvo la familia Basaldúa, hasta la llegada de Daniela Pavón.

Aseguran que ayer, Mario Mainardi, se sentó en la fiscalía con mucha seguridad y a la hora de preguntarle cómo había hecho para viajar a Rosario en plena pandemia, cuando las fronteras de la provincia estaban selladas y no se permitía siquiera que un padre pueda ingresar para despedirse de su hija agonizante (el 21 agosto del 2020 — Solange Musse murió en Córdoba sin poder ver a su papá, porque el hombre no tenía es test del coronavirus, Mainardi, dijo que lo hizo autorizado por la Fiscal Kelm, ante la sorpresa y el estupor del resto de los presentes.

"Nosotros desde los primeros días sostenemos que esta persona (Mario Mainardi) es el principal sospechoso. Desde la fiscalía se ha tratado de blindar la investigación y no inmiscuirse en el entorno de este señor. Consideramos que en el expediente hay demasiados elementos como presumir que debe ser imputado. Mainardi es la última persona que la vio con vida a Cecilia (Basaldúa), es la persona que tuvo las pertenencias tres días y nunca se comunicó con la familia, realizó la denuncia al cuarto día. En su casa se realizaron pruebas de luminol encontrándose diversas muestras que al día de hoy no han sido analizadas. Me parece muy extraño como la fiscal va llevando adelante la investigación" señaló a EL DIARIO, Daniela Pavón, querellante en la causa.

Más adelante Pavón, indicó que desde el primer día que desapareció Cecilia Basaldúa, Mainardi, tuvo en su poder la mochila, y que no era habitual verlo con una mochila de ese estilo. Regaló un instrumento que era de Cecilia a un hijo de su pareja y fue la última en verla con vida.

Fuentes allegadas a la investigación, señalaron que los abogados de la querella y la defensa del joven Bustos, fueron a fondo con las preguntas, entre ellas su vinculación con los políticos encumbrados: "dijo que ayudó a un nieto recuperado y que fue nexo entre éste y el Legislador y abogado Martín Fresneda", destacó.

El audio de María

Meses después de haberse encontrado el cadáver de la joven buscada por 20 días, apareció un audio donde se puede escuchar la voz de una mujer, llamada "María". El mismo, que fue incorporado a la causa, y la mujer entre sollozos señala que la noche del 4 de abril, ella concurrió a una fiesta en la casa de Mario Mainardi –donde se había alojado Cecilia con su carpa en el patio- y que llegó al lugar invitada por un amigo llamado José.

La mujer relata que se había descompuesto y que la invitaron a que descansara en una habitación. También, contó que se despertó por una discusión de Mainardi con Cecilia, donde la chica le decía al dueño de casa que ella no iba a acceder a lo que le pedían, porque ella no estaba acostumbrada a esos tratos ni comportamientos.

Cecilia Gisela Basaldúa, era cinturón negro de artes marciales. La testigo señala en su audio que esa noche Cecilia fue sorprendida por atrás por Mainardi y amordazada y maniatada a una silla con la ayuda de José y de “la Rasta” –una supuesta artesana llamada Viviana Juárez-; de allí que no haya podido defenderse. También detalló que Mainardi y sus cómplices habían cruzado un límite y Cecilia estaba dispuesta a denunciarlos.

La importancia del testimonio de la testigo clave, es que coincide con el expediente:

-José, su amigo que la invita a la fiesta es José Mesa y declaró que el 4 de abril, efectivamente Mainardi organizó una fiesta en su casa.

-Zárate es un policía de Investigaciones, hoy detenido por violencia contra su pareja. Y Ramón es Ramón López, otro policía de Investigaciones de Capilla del Monte.

-“La Rasta” es Viviana Juárez, una artesana que vende pulseras en la plaza de Capilla del Monte, pero se moviliza en una pick up 4x4 y en un automóvil Ford Focus y viajaba habitualmente a Rosario.

La causa

La joven turista porteña desapareció el domingo 5 de abril pasado. Había llegado a Capilla del Monte a mediados de marzo pasado, poco antes de que se declarara la cuarentena preventiva y obligatoria por el Covid-19. Cecilia estuvo unos días en un camping y cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, debió irse con su carpa a otra parte. En la plaza del pueblo, se encontró con Viviana Juárez, una mujer que dice ser artesana, vende pulseritas y es conocida en el pueblo como “La Rasta”.

Esta mujer le sugirió a Cecilia que arme en unas casuchas abandonadas cerca del río del río Calabalumba, en la base del cerro Uritorco. Y allá fue Cecilia. Pasó dos noches en ese lugar y por miedo a la inseguridad decidió mudarse. Otra vez se encontró con “la Rasta”, quien le sugirió que por seguridad se mudara a la vivienda de un conocido suyo: Mario Gabriel Mainardi.

La chica porteña se mudó al pueblo e instaló su carpa en el patio de la casa de Mainardi. El sábado 4 de abril fue la última vez que los Basaldúa tuvieron novedades de Cecilia, cuando se comunicó con sus padres y les contó que había conseguido alojarse con su carpa en esta casa.