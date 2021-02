La dramática historia de un vecino y su lucha contra las «choperas»

Un vecino de Carlos Paz enfrenta una dura y larga lucha contra las instalaciones abandonadas de la ex planta cloacal ubicadas el centro de la ciudad. Su historia no tiene que ver específicamente con el mobiliario, sino con los efectos sociales y familiares negativos que repercuten en su vida privada y en la zona.

Osvaldo Ramallo, es un reconocido hotelero de la ciudad que vive un drama familiar; su ex mujer, una persona con graves problemas de adicción al alcohol, vive en ese lugar en el que indigentes utilizan para vivir.

“Me preocupa mucho la situación que se vive en ese lugar gente que viene de afuera y se instala a vivir allí y consumen alcohol, se drogan, prenden fuego a cualquier hora, tienen sexo en cualquier rincón y a la vista de todos" denunció Ramallo.

"Yo trate de ingresar a ver si me ex mujer estaba adentro un par de veces, por qué la quiero ayudar y me han querido golpear" aseveró. "La verdad ya no se qué hacer, me cansé de denunciar. Realice más de 35 denuncias, se saben que no son gente de Carlos Paz, que vienen de afuera y no quieren trabajar. Uno pasa y lo insultan, le tiran piedra. La verdad es una lastima que una ciudad tan linda se vean estas cosas” sentenció.

Las llamadas “choperas” fueron instaladas en el sector costanero, al lado del Club de Pesca hace ya más de 20 años en la gestión de Carlos Felpeto y desde hace varios años están fuera de funcionamiento ya que tampoco fueron útiles como se esperaba. Hoy no tienen ningún tipo de mantenimiento que le corresponde a la Provincia.

Desde el municipio aseguraron que se han realizado reiterados pedidos para removerlas ya que es algo que le corresponde exclusivamente al gobierno de Córdoba.