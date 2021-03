La escuela Carande Carro «comenzó» el ciclo lectivo al aire libre

Madres, alumnos y docentes de la escuela Carande Carro IPEM 190, realizaron un acto de reclamo del edificio escolar en los jardines municipales esta mañana, tras el comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia.

"No tenemos claridad de fechas para el edificio, todo está en nebulosa" aseguró Claudia, una de las madres que se reunió en la convocatoria. "Determinamos por lo menos empezar las clases de manera presencial en un lugar público para que se haga visible" aseveró.

A partir de mañana la virtualidad, por que los galpones no están terminados. Uno de ellos si, pero luego hubo un incendio y faltaban cosas. Lo corroboramos con los otros padres. La última vez que fueron la semana pasada, no los dejaron pasar" aseveró.

Matías por su parte, uno de los profesores aseguró que "vemos que aquellos que tienen las peores situaciones socioeconómicas son discriminados".

"Este fue el primer colegio público de Carlos Paz ha sido olvidado, engañado por una promesa que no se cumplió, que no se cumple. No se construye el edificio prometido hace ya más de dos años. No se terminan las aulas precarias que supuestamente iban a construir. Las aulas no se adaptan a la condición de pandemia, y en esa situación real, además esos alumnos y alumnas que van a quedar en la virtualidad por falta de un edificio en condiciones, no tienen los recursos como no lo tuvieron el año pasado durante durante todo este período de pandemia. Por eso además de exigir por un edificio digno, también pedimos recursos tecnológicos para nuestros alumnos, acceso a internet para nuestros alumnos y alumnas" afirmó.

Debido a que las instalaciones provisorias tampoco se encuentran en condiciones para albergar a los alumnos, las inscripciones de los estudiantes se tendrán que realizar en un espacio cedido por la Cooperativa Integral en el pasaje Paraguay.

Se especula con la posibilidad de llevar adelante las tareas administrativas en dicho lugar por al menos un par de semanas. Según informaron los directivos, se estima que en quince días podría encontrarse en condiciones el primero de los dos galpones donde el estudiantado deberá cursar sus estudios hasta que sea inaugurado el nuevo colegio.

El gobierno provincial publicó la semana pasada una lista de colegios que no podían comenzar, entre ellos el IPEM 190 debido a la "finalización de los nuevos espacios escolares temporales por construcción de nuevo edificio, con un plazo mayor a 12 meses".