Carlos Paz y las mujeres deportistas, vencer todos los desafíos

Cada una de ellas tiene una historia de lucha, pasiones y desafíos. Son mujeres, son deportistas y se destacan en cada una de sus disciplinas. Una boxeadora, una competidora en carreras de aventura y una referente del remo dialogaron con EL DIARIO sobre la importancia de romper con el paradigma del deporte como un espacio de hombres.

Soledad Capriolo es boxeadora y no sólo enfrenta a su oponente en el ring, sino que debió combatir contra la idea de que el boxeo es un deporte de hombres y no era lugar para ella. «En el año 2003 ingresé por primera vez a un gimnasio de boxeo, únicamente con la ilusión de bajar algunos kilitos que me sobraban. Hoy, 18 años después, reconozco ese momento como el comienzo del camino que elegí para mi vida. Sin lugar a dudas, boxear era cosa de hombres, para muchos aún hoy lo es, aunque tengamos un lugarcito importante que nos fuimos ganando»; contó «La Bonita», como la conocen.

«Mas allá de ese prejuicio, en lo personal siempre me sentí incluida y sentía que podía, que había alguien que creía en mí. El deporte me dio muchas satisfacciones, me dio seguridad, disciplina, valor, mucha salud, capacidad de superación y lo más grande que tengo: una pasión. Ser mujer en un mundo tan rudo, me ayudó a lograr lo que soy. Tengo la fortaleza para seguir caminando, la confianza de saber lo que sé, la humildad de caminar acompañada y la alegría de saber que quiero y hacia donde voy. Felicito y saludo a aquellas mujeres que se animan a vivir su camino, libres de prejuicios y limitaciones»; destacó la deportista.

Yanina Flandin es la primera mujer electa como presidenta del Club de Remo de Villa Carlos Paz. «Entré al club en el 2015 y siempre quise colaborar. En el 2011 renació de las cenizas directamente pero faltaba mucho por hacer, yo comencé a colaborar con la difusión de las actividades para que pudiese crecer. Hoy tenemos un número importante de mujeres en el club que se acercan y aprovechan el remo desde lo deportivo y recreativo. Es un deporte que siempre fue considerado de hombres, pero eso está cambiando. Hoy tenemos mujeres que han estado en selecciones y son un verdadero orgullo. Sole Ordás fue campeona de juegos olímpicos, Claudia Nieva es del club y salió campeona en Sudamericanos Master, son algunas de ellas»; reconoció.

«Ser la primer mujer electa como presidenta es un desafío y una gran responsabilidad, porque a la mujer siempre se la denigra y se la impide asumir un lugar de responsabilidad»; reflexionó.

Por su parte, Magui Nieto tiene 41 años y es protagonista de las carreras de aventura. «Hago deporte desde muy chica, hice todo tipo de deportes y conocí las carreras de aventura a los 20 años, me encantó. Se corre en equipo, donde yo soy la única mujer compitiendo junto a tres hombres. Soy mamá de cuatro hijos y solamente dejé de competir durante los embarazos. Llevo más de 20 años haciendo esto y mis hijos me acompañan»; sostuvo a este medio.

«Correr con hombres es muy lindo, son más fuertes en la cuestión física pero la mujer tiene la fortaleza mental que lleva el equipo adelante. Fusionamos bien. Mi rol como mujer y madre es de cuidar la integridad física, a veces son carreras de 3 y 4 días y hay que cuidarse. Mi mensaje es que confiemos en nosotros, el cuerpo siempre da y uno siempre puede llegar un poco más lejos y sobreponerse a las adversidades. Las mujeres no tenemos que ser solo madres y amas de casa, podemos tener una pasión»; completó.