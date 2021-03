Grito de justicia por Andrea Castana

Al cumplirse un nuevo aniversario del femicidio, el Consejo Asesor en Políticas de Género de la Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó un pedido de justicia para que se esclarezca el crimen de Andrea Castana.

«En el mes de marzo de 2015, la comunidad de nuestra ciudad se vio impactada por una terrible y triste noticia, fue encontrada muerta, asesinada, una mujer, nuestra vecina Andrea Castana, quien falleció de una manera violenta, en manos de quien no tiene rostro, no tiene nombre. La sociedad de Carlos Paz, luego de 6 largos años, no conoce quién es la persona que asesinó de una manera brutal a Andrea Castana»; aseguraron a través de un comunicado.

«Debemos lamentar un año más que sus hijos, sus padres, sus amigos, sus familiares y la sociedad toda, no encuentren justicia por esta muerte. Acompañamos a todos los familiares y amigos en este grito de justicia desde el Consejo Asesor en Políticas de Genero, y deseamos hacerles saber que no están solos, que la sociedad de Villa Carlos Paz está junto a ustedes, que es un sufrir colectivo»; agregaron desde el organismo.