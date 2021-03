Vuelven las escuelas deportivas: Carlos Paz tendrá sus porristas

El próximo lunes 15 de marzo se reanudará la actividad en las escuelas deportivas municipales de Carlos Paz. Se aplicará una estricto protocolo y las disciplinas tradicionales como gimnasia artística, handball, fútbol, hockey y atletismo, se sumará la gimnasia acrobática con música, mejor conocida como la escuela de animadoras.

Así lo confirmó a EL DIARIO el director de Deportes de la Municipalidad, Roberto Fornari, quien destacó: «Serán reducidas todas las actividades y la cantidad de personas que participan. Algunas actividades que se daban en el Estadio Arena, hoy no las vamos a estar realizando porque se dará prioridad al espacio para la vacunación. Sí lo que es gimnasia artística, rítmica y de mantenimiento que se daban arriba en el salón. En los alrededores del estadio, volverá el atletismo juvenil, handball recreativo y competitivo y las escuelas de fútbol mixtas hasta los 12 años. También el fútbol femenino sub 18, sub 16 y sub 14».

«En Sol y Río, tendremos la escuela municipal de fútbol gratuita, hockey social y atletismo, mientras que en Colinas, vuelve la escuela de fútbol y se sumarán (los días sábado) hockey y atletismo. Otra de las actividades nuevas que se suma y que es toda una novedad, es la práctica que se conoce como cheerleading o animadoras (gimnasia acrobática con música)»; agregó el funcionario.

«La cantidad de chicos que tendremos todavía no la sabemos, por la modalidad de los colegios. Esto se va ir viendo sobre la marcha, si bien está planificado, cualquier modificación se hará una vez reanudada la actividad. Las edades de los chicos dependerá de la disciplina que quieran practicar, pero a partir de los 4 años habrá para todas las edades: adolescentes, mayores y personas con algún tipo de discapacidad . También tenemos apoyaturas a otros clubes para el desarrollo de deportes no convencionales con becas que da el municipio a la institución»; completó.