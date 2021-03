Reabrió el Parque del Kempes luego de un año

Córdoba. El Parque del Estadio Kempes reabrió luego de una año de inactividad por la pandemia de coronavirus. El espacio verde fue habilitado desde hoy de 8 a 21 horas. La información había sido confirmada a Cadena 3 por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor "Pichi" Campana.



“No habrá controles ni limitaciones, sólo la recomendación que en los juegos no hayan más de cinco o seis personas. Apelamos a que la gente lo disfrute de manera segura”, indicó.



Sostuvo que se dispusieron dos ingresos y que, pese a que no realizan controles, sí hay personal que brinda recomendaciones a los visitantes.



Campana había anticipado que esta semana se iba a reabrir el parque, una noticia muy esperada por los vecinos de la zona norte de la ciudad.



Sobre el por qué no fue reabierto anteriormente, el funcionario argumentó: “El sí y el no estaban muy cerca, no había un no rotundo. Ahora están dadas las condiciones, ya podemos hacerlo de manera segura”.



A partir de su apertura, el público podrá utilizar el mobiliario del parque de manera normal, lo que incluye juegos infantiles, estaciones deportivas, bancos y otros espacios. Sin embargo, en esta primera etapa, los baños permanecerán cerrados y los bebederos no estarán habilitados.



Desde la apertura, el parque empezó a cobrar ritmo, si bien solo está habilitado el sector dentro del anillo de circunvalación, con el sector para BMX y palestra.



Se debe utilizar el barbijo en todo momento, excepto para trotar.



Hay presencia de Policías a caballo para recordar las medidas sanitarias a los transeúntes.



El ingreso y egreso se puede realizar por cualquiera de los dos portones con los que cuenta el predio (el habitual cercano al puente 15, y el nuevo, en el extremo noroeste del mismo).



El espacio posee frondosas arboledas, ejemplares autóctonos y fauna nativa, que se puede recorrer a través de senderos para caminatas o running a la vera del Río Suquía.



El Parque del Chateau, en tanto, permanecerá cerrado por su cercanía con el centro de vacunación. (Cadena3)