"No pude decirles que no, no me lo estaba, me tomó por sorpresa ahora a fines de febrero. No es difícil por la técnica si no por lo que significa Andrea Castana en Carlos Paz".

Esas fueron las palabras de Fernando Brozincevic, el artista que plasmó los ojos de Andrea Castana en un telar gigantesco. "Fue muy importante tratar de reflejar la mirada de Andrea, y ojalá que mi sentimiento sea el último que no se tenga que pintar ningún mural más".

"Yo no conocía a la familia, ellas llegaron a mi por una amiga que les sugirió que hablarán conmigo y bueno después me encontré con la tela y la pintura. Me gustan muchos los rostros de chicos es lo que más hago. Me gustan mucho los rostros" sentenció.