Lenci repudió la violencia de la Coopi en las calles de la ciudad

La concejal radical Natalia Lenci utilizó las redes sociales para cuestionar la violencia desplegada por la Cooperativa Integral en las calles de Villa Carlos Paz. A través de su cuenta de Facebook, pidió a los manifestantes que reflexionen y dijo: «La manera de expresarse no es a través de la violencia. No a las bombas. No a la quema de neumáticos»

Si bien reconoció que apoya el reclamo de la Coopi, Lenci respaldó el reclamo de los padres de niños autistas, las protectoras de animales y a los movimientos ecologistas de la ciudad, quienes insistentemente les pidieron a los líderes cooperativos que dejen de provocar explosiones y densas columnas de humo en las calles de Carlos Paz.

«Desde que asumí mi función en el Concejo de Representantes, he intentado a través del dictado de ordenanzas, acabar con los fuegos artificiales que tanto daño le hacen a los niños y a los animales. Creo que hay cientos de manera de manifestarse que no sea usando la violencia ni molestando al vecino»; dijo Lenci a EL DIARIO.