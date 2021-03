Luis Castana dijo que va a haber novedades en la causa

"Hubo bastante apoyo, vino mucha gente, esperemos que sea la última, la próxima va a ser para agradecer a algunas personas" aseguró a EL DIARIO Luis Castana, el padre de Andrea, quien hoy participó del "autazo" que terminó a los pies del cerro de la Cruz.

Sobre los avances en la causa, aseguró que aceptaron el petitorio en el que él reclamaba que cambie "a unas personas y que incorporen otras. Y la verdad que Mazzuchi (por el fiscal de Carlos Paz) no tuvo ningún problema en aceptar lo que yo pedía y dio un vuelco bastante importante" aseveró.

Sobre la recompensa por datos del crimen, Castana afirmó que hay "$250 mil de la provincia de Córdoba qué te compras una bicicleta, y un millón que aporté yo".

En cuanto a los hijos de Andrea, afirmó que no tiene contacto con ambos. "No porque tengo restricción, pero bueno son chiquitos y habrán escuchado cosas mías feas respecto al padre. Sigo con la misma teoría, no lo voy a cambiar nunca, sigo con lo mismo más firme que nunca y a los chicos no los veo, y no quiero arruinarles la cabeza más de los que la tienen. Cuando sean un poquito más grandes o quizás cuando surja algo a lo mejor se den cuenta que el abuelo no es lo que aparentaba".

Por último aseveró que "en breve va a haber novedades de la causa".