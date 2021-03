Guillermo Coppola fue trasladado a terapia intensiva

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 2021/3/17 · 00:12 hs

Buenos Aires. Son días difíciles para Guillermo Coppola. El domingo por la noche fue internado por problemas respiratorios. Según se informó, serían secuelas de cuando contrajo COVID-19 en el inicio de 2021, aunque él mismo se encargó de llevar tranquilidad al asegurar que “gracias a Dios, está todo muy light”.



Sin embargo, ayer se supo que fue derivado a terapia intensiva. Según informó el periodista Mauro Viale, amigo personal del ex representante de Diego Maradona, en A24, tiene problemas respiratorios fruto de una fibrosis pulmonar que le causó el coronavirus.



“Está con oxígeno, pasó a terapia intensiva. ¿Qué tiene, covid tiene o qué?”, se preguntó Mauro Viale, quien lamentó el estado en el que se encuentra su amigo, al que entrevistó en su programa el pasado domingo. “Son balas que pican cerca”, agregó, consternado. Por otra parte, manifestó: “Cuando hablé el domingo estaba sonriente, con buena respiración”. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la salud de Coppola.



Al empresario le diagnosticaron coronavirus en los primeros días de enero. En su momento, explicó que decidió realizarse los análisis luego de presentar fiebre y tos seca. “Mi síntoma fue 37,8 un rato, lo que no tengo es ánimo, siento como si me hubiesen golpeado, un dolor de cintura y un poco de cabeza”, comentó en aquella oportunidad mientras se encontraba aislado y preocupado con el temor de haber contagiado a algún familiar.



Si bien transitó la enfermedad sin grandes complicaciones, le habrían quedado secuelas que se verían reflejadas en cierta agitación al momento de hablar, por ejemplo. Y además, en nuevas complicaciones que derivaron en una internación primero, y en su traslado a la terapia intensiva después.



Días atrás, Coppola recordó a Maradona a tres meses de su muerte con una frase desgarradora: “En ocho horas de agonía que tuvo Diego, como mínimo hubiese ido dos veces a taparlo”. El ex representante y amigo de Pelusa se mostró muy dolido por el triste desenlace de la vida del astro y sobre todo por los pocos cuidados que recibió el Diez en sus últimas horas de vida.



Y agregó: “No señalo si no estoy. No juzgo. A los profesionales no puedo decir si actuó bien o mal si no soy médico. Pero leo, veo y escucho, pero hay algo que sí sé: amigo, yo sé lo que hago como amigo. Por eso cuando te dicen ‘mi mejor amigo, se fue mi amigo, era mi amigo’, y después decís ‘el gordo se caga muriendo’... Dejame tener la duda de que no era el amigo, porque al amigo no se le suelta la mano, campeón”. “Me cansé de putearlo desde el velatorio hasta la última bendición porque habíamos quedado que él me iba a llevar primero al cementerio”, expresó Guillote en una profunda entrevista con Súper Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad.



Su ex, María Fernanda Callejón, había dicho en una reciente entrevista cómo era él con el ex DT de Gimnasia. “Todo el mundo supo y hay archivo que representa el amor y la amistad que tenían entre ellos. Cuando lo fue a buscar para llevar el cajón de Don Diego, está todo...”, expresó. Y agregó: “Me alegra que Guillermo esté recibiendo este reconocimiento, primero porque ha sido un hombre muy importante en mi vida y, segundo, porque me consta y lo viví día a día, durmiendo con cuatro celulares que tenía debajo de la almohada. Porque, para cualquier cosita, estaba para Diego, y si pasaba algo se levantaba como un resorte. Mil veces salió corriendo”. (Infobae)