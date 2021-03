RESOLUCIÓN Nº062/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 18 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº239/2020-21: P.R. Solicita al DEM el cumplimiento de diversas Leyes Nacionales. CPD. A COM. DES. SOC. SAL. EDUC

Pto. Nº240/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos al Transporte Urbano de Pasajeros y a la empresa “Villa Bus”. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº241/2020-21: P.O. Establece un Plan Especial de Pago de Deudas Tributarias. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº242/2020-21: P.R. Eleva al DEM, copias de las actas de la sentencia de la causa conocida como ¨Mega Causa La Perla¨. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº243/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: Declara el “Día Mundial del Agua” que se celebra el 22 de marzo de cada año. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº244/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. Nº4021): incorpora modificaciones al artículo 3.1.1 “División del ejido en zonas”. CPST. A COM. DES. URB. AMB.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº002/2020-21: P.O. Modifica la Ord. Nº5285 Establecimientos Comerciales de Grandes Superficies. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES – DESPACHO DE MINORÍA. Aprobado por mayoría 9 – 2 (G. Molina, J. Lassaga)

Pto. Nº136/2020-21: P.O. Servicio de Gas: dispone la creación de VCP Gas S.A. integrada por la Municipalidad y la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU + N. Lenci)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº028/2020-21: S.O. 04-02-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 18 de marzo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº060/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 11 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:



ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº235/2020-21: P.R. Solicita al DEM distintos puntos relativos a la habilitación de una heladería ubicada en la costanera. FC

A COM. ECON Y FINANZAS

Pto. Nº236/2020-21: P.O. Adhiere a la Ley Provincial Nº10.461 -Servicio. esenciales. Mantenimiento y garantías mínimas. DEM. Aprobado por mayoría 11 votos (G.Molina)

Pto. Nº237/2020-21: P.O. Aprueba la sustitución de un beneficiario correspondiente al Lote 2 de la Manzana 279 del Programa “Terrenos para tu Vivienda y Lo Tengo”. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº238/2020-21: P.R. Reitera al DEM la solicitud de dar cumplimiento al Artículo 2º de la Ordenanza Nº 6.437 -Programa Acceso a la Justicia. CPI A COM. IRA

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº027/2020-21: S.O. 28-01-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de marzo de 2021.

RESOLUCIÓN Nº059/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 4 de marzo de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº227/2020-21: P.DE. Declara la adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el día 8 de Marzo de cada año. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº228/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento, en el 70° aniversario, del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES). CPST. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº229/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe y envíe documentación referida a un beneficiario del plan “Terrenos para tu vivienda” (“Loteo H”). FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº230/2020-21: P.O. Transporte Público: Aprueba el Modelo de Convenio a suscribir con la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se adhiere al Régimen de Subsidios al transporte público. DEM Aprobado por unanimidad

Pto. Nº231/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento y homenajea a la Sra. Carmen Cena, primera mujer Concejal electa de nuestra ciudad. CPD Aprobado por unanimidad

Pto. Nº232/2020-21: P.DE. Declara el repudio por la inacción del DEM, por diversos factores relacionados a la demanda educativa en nuestra ciudad. CPD A COM. GRAL

Pto. Nº233/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento a todas las mujeres trabajadores de la salud pública municipal en vísperas de la conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora.CPD Aprobado por unanimidad

Pto. Nº234/2020-21: P.O. Género: Crea el “Registro Público Municipal de Funcionarios y Personal Capacitados en Perspectiva de Género” (Ley Nº 27.499). CPI. A COM. IRA

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº026/2020-21: S.O. 21-01-2021. Aprobada

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 22/2020-21:

Guía de Ingresos al 2/03/2021

-01. El Sr. Cesar Tapia se expresa sobre reclamos varios.-

-02. La Junta Electoral Permanente de Villa Carlos Paz, se refieren a la Ordenanza Nº 6410.-

-03. El CPUA presenta el Dictamen Nº1, el cual hace referencia al Proyecto de Ordenanza de la Concejal Natalia Lenci.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 4 de marzo de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº057/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 25 de febrero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº222/2020-21: P.DE. Declara el repudio al proceso de vacunación conocido mediáticamente como “Vacunatorio VIP”. FC. A COM. GRAL

Pto. Nº223/2020-21: P.R. Solicita al DEM remita distinta información relativa a las obras en ejecución en el sector denominado como “cortes de Furt” sobre la Ruta Nacional Nº 38. CPI. A COM DES. URB. AMB.

Pto. Nº224/2020-21: P.R. Solicita al DEM remita distinta información relativa al plan de vacunación a implementarse en nuestra ciudad. FC. A COM. DES. SOC. SAL. EDUC.

Pto. Nº225/2020-21: P.O. Aprueba el modelo de Acta Acuerdo de Colaboración Recíproca a suscribir con el Ministerio de Educación, en el marco del regreso presencial a las aulas. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº226/2020-21: P.O. Urbanismo: Modifica la Ordenanza Nº6552 -Suspende instalación de Antenas- extendiendo el plazo de suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2021. CPU. Aprobado por mayoría 11 votos (J. Lassaga)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 25 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN Nº054/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 18de febrero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº218/2020-21:P.O.Adhiere a la Ley Nacional Nº 27.590, “Ley Mica Ortega” -Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes-.-CPU. A COM IRA

Pto. Nº219/2020-21:P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a los controles de alcoholemia.-CPI. A COM SEG.CIUDADANA

Pto. Nº220/2020-21:P.O. Dispone la reincorporación del personal vinculado a la prestación de servicios de salud que se encontraba activo hasta el 31 de Diciembre de 2020.-CPI. A COM.GRAL

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,18 de febrero de 2021.

RESOLUCIÓN Nº052/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 11 de febrero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº212/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al equipo de anestesistas del Hospital Gumersindo Sayago. FC

Pto. Nº213/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación de la Provincia por la problemática que atraviesa el IPEM N°190 “Pedro Carande Carro”. FC

Pto. Nº214/2020-21: P.O. Reduce los haberes de las Autoridades Superiores y Personal de Gabinete, desde el 01 de febrero y hasta el 30 de junio de 2021. CPST

Pto. Nº215/2020-21: P.O. Establece un subsidio para trabajadores que integran el personal del equipo de salud municipal que fallecieran con motivo de haber contraído el COVID-19. CPD

Pto. Nº216/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a testeos de COVID-19 para el personal de salud pública y seguridad municipal. CPD

Pto. Nº217/2020-21: P.DE. Declara repudio y preocupación por los hechos de violencia acontecidos en el marco de una movilización de la COOPI en el Palacio Municipal “16 de Julio”. CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº173/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. 4021): modifica diversos artículos relativos a solucionar conflictos de interpretación derivados de terminología poco clara y/o desordenada. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº025/2020-21: S.O. 14-01-2021.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 21/2020-21:

Guía de Ingresos al 9/02/2021

-01. La ONG Concientizar para Prevenir, se refiere al temario de la reunión del 19 de Enero 2021.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de febrero de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº051/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 4 de febrero de 2021 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº205/2020-21: P.O. Crea la Comisión Mixta de adecuación de la Ley Provincial Nº7625 al Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal. CPD A COM IRA



Pto. Nº206/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al recambio de luminarias para el barrio La Quinta 3º Sección. FC. A COM DES URB AMB



Pto. Nº207/2020-21: P.C. Comunica al Gobierno de la Provincia y al Ministerio de Educación de la Provincia distintos puntos relativos a las obras del IPEM N°190 “Pedro Carande Carro”. CPD. A COM GRAL



Pto. Nº208/2020-21: P.O. Modifica Ordenanzas Nº1408 -Ordenanza General Impositiva- y Nº6677 -Tarifaria 2021- con cambios referidos a los vehículos automotores y motocicletas. CPSTA COM ECON FINANZAS



Pto. Nº209/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a las obras de desagües de Av. San Martín y de calle Las Heras. CPI A COM. DES URB AMB



Pto. Nº210/2020-21: P.O. Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM. Aprobado por mayoría 7 (CPU) – 5



Pto. Nº211/2020-21: P.O. Aprueba el modelo de Convenio a Suscribir con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el marco del PLAN “ARGENTINA HACE I”. DEM. EN General: Aprobado por unanimidad –Art. 2: Aprobado por mayoría 7 (CPU)

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº024/2020-21: S.O. 07-01-2021.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 4 de febrero de 2021.

RESOLUCIÓN Nº049/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 28 de enero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº200/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe la logística y el cronograma de horario del servicio de transporte público de pasajeros para el traslado de estudiantes y docentes. FC. A COM DES URB AMB



Pto. Nº201/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a dos actas de constatación. FC. A COM GRAL



Pto. Nº202/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros Mediante Ómnibus. CPI A COM DES URB AMB



Pto. Nº203/2020-21: P.C. Comunica al DEM la preocupación por los pronunciamientos por parte de vecinos en relación a situaciones de conflicto que alteran la buena convivencia social. CPST A COM SEG CIUDADANA



Pto. Nº204/2020-21: P.O. Adhiere a la Ley Provincial Nº7625 -Régimen del Personal que integra el equipo de Salud Humana. CPD A COM IRA

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 28 de enero de 2021.

RESOLUCIÓN Nº048/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 21 de enero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº194/2020-21: P.DE.Declara el reconocimiento, en el 38° aniversario de su fallecimiento, al médico y político argentino Dr. Arturo UmbertoIllia. CPST (UNIFICADO CON 195/2020-21) Aprobados por unanimidad

Pto. Nº195/2020-21: P.DE. Declara el beneplácito por la conmemoración del 38° aniversario del fallecimiento del Dr. Arturo Umberto Illia. FC Aprobados por unanimidad

Pto. Nº196/2020-21: P.R. Insta al DEM a proceder a la apertura, limpieza y refuncionalización de una parcela ubicada en el Barrio La Quinta 3ra Sección. CPD. A COM. SEG. CIUDADANA

Pto. Nº197/2020-21: P.O. Turismo, cultura y deporte: aprueba el convenio de colaboración con la empresa “Arano Box Producciones S.R.L.”. DEM – Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº198/2020-21: P.O. Suspende los incrementos de haberes correspondientes a Autoridades Superiores y Coordinadores hasta el 31 de diciembre de 2021. DEM – Aprobado por unanimidad

Pto. Nº199/2020-21: P.O. Aprueba la documentación para el llamado a Licitación Pública para la compra de vehículos y maquinarias nuevos para reforzar la flota municipal. DEM - Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº189/2020-21: P.O. Faculta al DEM para incorporar a los trabajadores de la COOPI afectados exclusivamente a la prestación del servicio de provisión de agua potable. APROBAR EN PRIMERA LECTURASIN MODIFICACIONES. Punto rechazado 5 votos (D. Ribetti, C. Quaranta, N. Lenci, G. Molina, J. Lassaga)

Pto. Nº192/2020-21: P.O. Crea la Comisión de Evaluación y Gestión para la determinación del modo de prestación del Servicio de Agua Potable. APROBAR SIN MODIFICACIONES – DESPACHO DE MINORÍA.- Punto rechazado 5 votos (G. Molina, N. Lenci, D.Ribetti, C. Quaranta, J. Lassaga)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº023/2020-21: S.O. 30-12-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 20/2020-21:

Guía de Ingresos al 19/01/2021

-01. Vecinos del Barrio La Quinta 3º Sección solicitan que la Comisión General, trate el Proyecto de Comunicación Nº 190/2021.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,21 de enero de 2021.-

* La Banca del Ciudadano se realizará de manera virtual a las 17.30 hs. a través del canal institucional del Concejo de Representantes: https://www.youtube.com/user/Representantesvcp1

RESOLUCIÓN Nº047/2020-21



VISTO: La nota presentada por el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado Córdoba (ATE) designando como portavoz a la Sra. Silvia Marcela Maggi para ocupar la Banca del Ciudadano; y

CONSIDERANDO:

Que la petición formulada cumple con las normas que legislan al respecto, Art. Nº 204 de la C.O.M. y Ordenanza Municipal Nº 4535.-

Que la Sra. Silvia Marcela Maggi, D.N.I. 18.504.607, domiciliada en calle Alvear Nº110 (Bº Centro) de esta ciudad, es la persona designada como portavoz para ocupar la Banca del Ciudadano.-

Que el Proyecto de Ordenanza propuesto está relacionado con la adhesión a las Leyes Provinciales Nº7625 y Nº7233.-

Que la oradora deberá respetar los términos establecidos en el art. 3º de la Ordenanza Nº 4535 en relación a su exposición.-

Que atento a lo establecido en las normas antes mencionadas, se procederá a emitir el acto administrativo sobre el particular.-



Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

Artículo 1º.- FIJAR el día 21 de enero del corriente año, para que la Sra. Silvia Marcela Maggi, D.N.I. 18.504.607, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado Córdoba (ATE), haga uso de la BANCA DEL CIUDADANO al finalizar la Sesión Ordinaria a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes.-

Artículo 2º.- La expositora hará uso de la palabra, desde una Banca dispuesta a tal fin en la fecha determinada en el artículo 1º de la presente y sólo en referencia al proyecto presentado.-

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 19 de enero de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº043/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 14 de enero de 2021 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº189/2020-21: P.O. Faculta al DEM para incorporar a los trabajadores de la COOPI afectados exclusivamente a la prestación del servicio de provisión de agua potable. DEM. A COM GRAL

Pto. Nº190/2020-21: P.C. Comunica a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba su preocupación por la situación de inseguridad que viven los vecinos del Barrio La Quinta 3ra sección. FC. A COM SEG

Pto. Nº191/2020-21: P.O. Refrenda el Decreto Nº 001/DE/2021, aceptando la donación sin cargo efectuada por el Sr. Federico Ricardo Maslein, consistente en una Enciclopedia Aumentada y un mapa planisferio mural. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº192/2020-21: P.O. Crea la Comisión de Evaluación y Gestión para la determinación del modo de prestación del Servicio de Agua Potable. CPI

Pto. Nº193/2020-21: P.O. Uso de inmueble municipal: aprueba el modelo de convenio a suscribir con el Centro Vecinal El Cu-Cú. DEM. Aprobado por unanimidad

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 19/2020-21:

Guía de Ingresos al 12/01/2021

-01. El Sr. Cesar Tapia presenta resumen de varias problemáticas propias y de sus familiares.-

-02. El Presidente de la Cooperativa Integral, Sr. Adolfo Mena, se refiere a Carlos Paz Gas S.A..-

-03. El Intendente Municipal envía Decreto referido a la Donación efectuada a la Municipalidad, por el Sr. Federico Maslein.-

-04. El Centro Vecinal Santa Rita del Lago se expresan sobre el Hospital Gumersindo Sayago.-

-05. Vecinos del barrio José Muñoz, manifiestan inconvenientes por aglomeraciones de jóvenes en distintas calles de ese sector.-

-06. El Sr. Federico Giuliani, Secretario General de ATE Córdoba, solicita utilizar la Banca del Ciudadano.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 14 de enero de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº040/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 7de enero de 2021 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº181/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a un supuesto vehículo Municipal siniestrado. CPI. A COM. SEG. CIUDADANA

Pto. Nº182/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al convenio "Programa Córdoba Ilumina" firmado con la EPEC. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº183/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a la estructura edilicia del Hospital Municipal "Gumersindo Sayago". FC. A COM. DES. URB. AMB

Pto. Nº184/2020-21: P.O. Adecua el funcionamiento de confiterías bailables, salones de eventos, fiesta y convenciones para que puedan realizar actividades de bar y/o restaurante con o sin espectáculo público. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº185/2020-21: P.O. Aprueba el modelo de convenio a suscribir con la empresa "BLKLEDS S.A." mediante el cual se cede el uso de un sector del espacio público para la instalación de un stand promocional. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº186/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al personal del área de Salud Municipal. CPST-A COM GRAL

Pto. Nº187/2020-21: P.O. Alquileres Temporarios (Ord. 6149): actualiza la norma a través de la modificación de diversos artículos. CPU. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº188/2020-21: P.R. Solicita al Defensor del Pueblo informe distintos puntos relativos al Servicio de Salud Pública. CPD. A COM. GRAL.



ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº022/2020-21: A.P. 21-12-2020.- Aprobadas



ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 18/2020-21:

Guía de Ingresos al 05/01/2021

-01. El Sr. Jorge Chirico de la ONG Concientizar para Prevenir, solicita se modifique el art. 16 de la Ordenanza Nº 5840.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-





RESOLUCIÓN Nº039/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE



ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 30 de diciembre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº177/2020-21: P.O. Prohibición Pirotecnia (Ord. Nº5.926): realiza modificaciones a la Ordenanza relativos al uso de “pirotecnia fría”. FC (Frente Capaz)

Pto. Nº178/2020-21: P.O. Obras Privadas: establece la obligatoriedad para las farmacias de contar con rampa de acceso para discapacitados y personas con movilidad reducid. FC

Pto. Nº179/2020-21: P.O. Exime del pago del canon por ocupación de puestos en el Paseo de los Artesanos, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. CPD

Pto. Nº180/2020-21: P.D. Prórroga por 90 días la vigencia del Dto. Nº005/2020-21 -Sesiones Virtuales. CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº246/2019-20: P.O. Reglamenta habilitación y localización de establecimientos destinados a Laboratorios de análisis clínicos. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº079/2020-21: P.O. Aprueba la "Guía Práctica Para La Predicción De Lluvias De Diseño". APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº108/2020-21: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2021. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº112/2020-21: P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. Nº4021): Modifica Cocheras en Edificios de Usos Mixtos. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº153/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2021. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº164/2020-21: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº165/2020-21: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº166/2020-21: P.O. Servicios de provisión de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales y Agua Corriente: establece esquema tarifario a partir del 1º de Enero de 2021. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº169/2020-21: P.O. Aprobar la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, a partir de su promulgación. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº020/2020-21: S.O. 10-12-2020.-

Acta Nº021/2020-21: S.O. 17-12-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 17/2020-21:

Guía de Ingresos al 28/12/2020

-01. El Sr. Cesar Tapia expone sobre una problemática en las calles de su barrio.-

-02. El Sr. Alberto Luna se refiere al proyecto de ley Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.-

-03. El Sr. Cesar Tapia hace referencia a una problemática sobre su persona.-

-04. La Abogada Natalia Güemes Vassallo, solicita información sobre el proyecto de Ordenanza (Expropiación Faldeo Montañoso).-

-05. El Sr. Diego Truccone hace referencia al Expte. Nº 139214/2015.-

-06. La Auditora de Gestión, Cra. Paula Nasif, presenta el dictamen técnico referido al Proyecto del Presupuesto General del Ejercicio 2021.-

-07. La Auditora de Gestión, Cra. Paula Nasif, informa sobre modificaciones al Proyecto de presupuesto 2021.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº037/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 17 de diciembre de 2020 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº170/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe detalles sobre obra en construcción ubicada en Av. San Martín 2052 entre Gobernador Álvarez y Gobernador Roca. FC (Frente Capaz) A COM. DES URB. AMB

Pto. Nº171/2020-21: P.O. Enmienda los artículos Nº 173 y 176 de la Carta Orgánica Municipal, relativos al Defensor del Pueblo y Defensor Adjunto. FC. A COM GRAL

Pto. Nº172/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento a las Instituciones Intermedias de nuestra ciudad que conforman la “Red online de Acción Social”. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº173/2020-21: P.O. Código de Edificación (Ord. 4021): modifica diversos artículos relativos a solucionar conflictos de interpretación derivados de terminología poco clara y/o desordenada. DEM A COM. DES URB. AMB

Pto. Nº174/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria: suspende la vigencia de los importes mínimos relativos a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. DEM Aprobado por unanimidad

Pto. Nº175/2020-21: P.O. Código de Faltas (Ord. 1066): incorpora artículos relativos a sanciones respecto a la violación de la prohibición por realización de las denominadas “fiestas clandestinas”. DEM Aprobado por unanimidad

Pto. Nº176/2020-21: P.O. Centros Vecinales (Ord. 6009): prorroga el plazo fijado en el artículo 82º -rendición del subsidio anual- hasta el día 10 de marzo de 2021. DEM Aprobado por unanimidad de los presentes (C. C. Quaranta)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 16/2020-21:

Guía de Ingresos al 15/12/2020

-01. El Presidente de la Cooperativa Integral, Sr. Adolfo Mena, envía nota de su asesoría letrada.-

-02. Representantes de Autos Remises, envían Análisis del costo de explotación del Transporte individual Remis.-

-03. El Sr. David Nicolaus, junto a otros vecinos del Barrio Alto de las Vertientes, exponen sobre una problemática barrial.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 17 de diciembre de 2020.-

Miércoles 16 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº 036/2020-21

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Audiencia Pública (modalidad virtual, Ord. Nº6652), según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 21 de diciembre de 2020 a las 15hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº108/2020-21: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2021.-

Pto. Nº112/2020-21: P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. Nº4021): Modifica Cocheras en Edificios de Usos Mixtos.-

Pto. Nº153/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2021.-

Pto. Nº164/2020-21: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler.-

Pto. Nº165/2020-21: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro.-

Pto. Nº166/2020-21: P.O. Servicios de provisión de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales y Agua Corriente: establece esquema tarifario a partir del 1º de Enero de 2021.-

Pto. Nº169/2020-21: P.O. Aprobar la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública.-

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día lunes 21 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto/s al que desea referirse.-

ARTÍCULO 4º.- En el marco de la Emergencia Sanitaria y de acuerdo al art. 1º de la Ord. Nº6652, los vecinos inscriptos en la Audiencia Pública participarán en la misma de manera virtual a través de un link y/o ID y Clave que se les proporcionará oportunamente.

ARTÍCULO 5º.- De acuerdo al art. 3º de la Ord. Nº6652, los inscriptos que no cuenten con los medios tecnológicos para hacerlo, podrán participar de la misma a través del procedimiento descripto en el Artículo N° 19, inc. d) de la Ordenanza Nº 6132. En este caso deberán, conjuntamente con la inscripción, acompañar por escrito los términos de su exposición preferentemente de forma digital enviando un correo electrónico a la dirección dispuesta. De no ser posible, deben ser presentadas en letra clara y legible en forma personal en Secretaría Legislativa. En ambos casos deberá adecuar los términos de su presentación al tiempo de exposición establecido por el art. 24º de la Ordenanza Nº 6132 (hasta 10 minutos).

ARTÍCULO 6º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8.30hs. a 14hs.) de lunes a viernes.-

ARTÍCULO 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 16 de diciembre de 2020.-

Jueves 10 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº029/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 10 de diciembre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº154/2020-21: P.C. Comunica al Sr. Presidente de la Agencia Córdoba Turismo inicie gestiones con las Entidades Bancarias a los efectos de solucionar la falta de dinero en los cajeros automáticos. FC

Pto. Nº155/2020-21: P.O. Crea el “Programa Caminá Segura” en el marco de la Ordenanza Nº5527 que adhiere a la Ley Nacional Nº26.485. FC

Pto. Nº156/2020-21: P.O. Ruidos Molestos (Ord. Nº965): incorpora a la Ordenanza 6 artículos relativos a los vehículos y motovehículos. FC

Pto. Nº157/2020-21: P.O. Concertación Obligatoria: ratifica la Ord. Nº5758 -Convenio Grupo Madagascar S.A. CPU

Pto. Nº158/2020-21: P.DE. Declara el repudio ante las expresiones vertidas por el Gerente General de La COOPI, Rodolfo Frizza en la asamblea llevada a cabo el 27 de noviembre de 2020. CPU

Pto. Nº159/2020-21: P.O. Casa de la Juventud (Ord. Nº5043): incorpora a la Ordenanza el artículo 11ºbis, relativo a los requisitos para la inscripción en el Registro de Organizaciones Juveniles. CPU

Pto. Nº160/2020-21: P.O. Aprueba el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el DEM y el Sindicato de Trabajadores Municipales, período 2020/2021. DEM

Pto. Nº161/2020-21: P.O. Dispone incrementos en el valor nominal de los montos que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”, período 2020/2021. DEM

Pto. Nº162/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al nuevo Paseo de los Artesanos. CPD

Pto. Nº163/2020-21: P.O. Faculta al DEM a instruir un procedimiento administrativo y ordenar la Escritura declarativa de propiedad de inmueble ubicado sobre calle Lima. DEM

Pto. Nº164/2020-21: P.O. Autos al Instante / Remises: establece las tarifas del servicio público que prestan las Empresas de transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler. DEM

Pto. Nº165/2020-21: P.O. Coches Taxímetros: establece las tarifas del servicio público que presta la Asociación de Permisionarios del Taxímetro. DEM

Pto. Nº166/2020-21: P.O. Servicios de provisión de Agua Potable, Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales y Agua Corriente: establece esquema tarifario a partir del 1º de Enero de 2021. DEM

Pto. Nº167/2020-21: P.O. Uso del espacio público: aprueba modelo de convenio a suscribir con el Centro Vecinal Altos del Valle a través del cual se autoriza a emplazar un árbol de Navidad Gigante en la Plaza “Manitos Felices”. DEM

Pto. Nº168/2020 21: P.O. Uso del espacio público: autoriza a autoridades sanitarias a la ocupación precaria de distintos espacios públicos para llevar a cabo test rápidos y gratuitos de COVID-19. DEM

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº108/2020-21: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el Ejercicio 2021. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.

Pto. Nº153/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2021. APROBAR EN PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº019/2020-21: S.O. 03-12-2020.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 15/2020-21:

Guía de Ingresos al 09/12/2020

-01. El Parlamento Juvenil presenta el Dictamen Nº05/2020, con 4 Proyectos Anexos.-

-02. La Dra. Silvia Maggi invita a los Concejales a la Asamblea Informativa en el Hospital Sayago el día 10-12-2020.-

-03. El Presidente de Carlos Paz Gas, Ing. Roberto Rizzi, presenta el Informe desde noviembre 2019 a Octubre 2020.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 10 de diciembre de 2020.-

Jueves 3 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº027/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 3 de diciembre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº145/2020-21: P.O. Establece el Programa Municipal de Capacitación Obligatoria sobre Trato Adecuado a Personas con Discapacidad (PcD). CPI. A COM. DES. SOCIAL. SAL. EDUC.

Pto. Nº146/2020-21: P.R. Solicita a la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago remita información sobre la entidad. CPI. A COM GRAL.

Pto. Nº147/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a la empresa (UTE) “VillaBus”. CPST. A COM GRAL.

Pto. Nº148/2020-21: P.R. Encomienda a la Auditora de Gestión la realización de un dictamen técnico sobre la empresa Carlos Paz Gas S.A. CPST. A COM. GRAL.

Pto. Nº149/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos al “Banco Social de Medicamentos” (Ord. Nº5006). CPI. A COM DES. SOC. EDUC. SAL

Pto. Nº150/2020-21: P.O. Designa el nombre de “Franco Amaya” a la plaza pública ubicada en la intersección de las calles Presidente Juan Domingo Perón y Los Gigantes. Deroga Ord. Nº3493. CPU. A COM. GRAL.

Pto. Nº151/2020-21: P.O. Exime de la obligación de prestar servicio por parte de los Titulares de Licencias Temporarias de Taxis entre el día 10 de diciembre de 2020 y el día 07 de marzo de 2021 inclusive. DEM. Aprobado por mayoría 8 votos (CPU – N. Lenci)

Pto. Nº152/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: declara el 1º de Diciembre “Día Mundial de lucha contra el VIH-SIDA”. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº153/2020-21: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2021. DEM. A COM. ECON. FINANZAS

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº112/2020-21: P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. Nº4021): Modifica Cocheras en Edificios de Usos Mixtos. APROBAR EN PRIMERA LECTURA CON MODIFICACIONES. Aprobado por unanimidad

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobada

Acta Nº018/2020-21: S.O. 26-11-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 14/2020-21:

Guía de Ingresos al 01/12/2020

01.- El Parlamento Juvenil presenta Dictamen Nº04/2020 con 4 proyectos Anexos.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 3 de diciembre de 2020.-

Jueves 26 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº026/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 26 de noviembre de 2020 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº141/2020-21: P.O. Modifica Ord. Nº6657 convenio “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” con la Provincia de Córdoba. CPI

Pto. Nº142/2020-21: P.O. Crea una plataforma web pública y gratuita, denominada “Vidriera Virtual VCP” destinada a visibilizar los productos y servicios de Microemprendedores de la Economía Social y Artesanos. DEM

Pto. Nº143/2020-21: P.DE. Declara de Interés Legislativo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente el 25 de noviembre. CPU

Pto. Nº144/2020-21: P.D. Fondo Editorial (Ord. Nº3181): designa al Concejal Daniel Ribetti en representación del cuerpo para el Tribunal Evaluador. CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº067/2020-21: P.O. Carlos Paz Gas: Instruye al DEM para mandatar a los directores (CLASE A) a proponer en Asamblea de Accionistas la prórroga del Contrato Societario. APROBAR SIN MODIFICACIONES.

Pto. Nº106/2020-21: P.O. Dispone el acuerdo de este Concejo de Representantes para la prórroga de la sociedad Carlos Paz Gas S.A. por el término de diez (10) años. APROBAR SIN MODIFICACIONES – DESPACHO DE MINORÍA.

Pto. Nº117/2020-21: P.R. Convoca al Sr. Intendente Municipal a concurrir al recinto del Concejo de Representantes, con el objeto de suministrar información en relación a la empresa Carlos Paz Gas S.A.. APROBAR SIN MODIFICACIONES.

Pto. Nº126/2020-21: P.O. Servicio de Gas Natural: convoca a Consulta Popular con el objeto de determinar la futura prestación del servicio. APROBAR SIN MODIFICACIONES.

ACTAS DE DESGRABACIÓN:

Acta Nº017/2020-21: S.O. 19-11-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 13/2020-21:

Guía de Ingresos al 25/11/2020

-01. El Director de Cultura, Sr. Daniel Grana, solicita de este Concejo de representantes, que sea designado un jurado para integrar el Fondo Editorial.-

-02. El Sr. Carlos Frassoni, junto a vecinos de Costa Azul Norte y Comunidad Casa, solicitan tratamiento legislativo referente al “Parque Temático Autódromo”.-

-03. El Oficial Mayor de la Municipalidad, Dr. Ramón Montenegro, envía expediente Nº187962/20 de acuerdo a lo peticionado por el Arq. Marcelo Celoira.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de noviembre de 2020.-

Jueves 19 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº025/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 19 de noviembre de 2020 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº131/2020-21: P.DE. Declara su reconocimiento y homenaje a Nair Amuedo, integrante de Madres de Plaza de Mayo quien falleció el pasado 12 de Noviembre. CPI. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº132/2020-21: P.R. Solicita al DEM proceda a evaluar la factibilidad de colocar un badén en la calle Florencio Sánchez frente al Instituto Cristo Obrero. FC. A COM. DES. URB. AMB.

Pto. Nº133/2020-21: P.O. Código de Ética (Ord. Nº5922): modifica el inciso d) del artículo 21 “Inhabilidades” Capítulo III “Impedimentos Funcionales”. FC. A COM. IRA

Pto. Nº134/2020-21: P.O. Servicio de Gas: deroga la Ord. Nº5590 -Expropiación de Acciones Carlos Paz Gas. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº135/2020-21: P.O. Servicio de Gas: faculta al DEM a designar a los liquidadores de la Sociedad Carlos Paz Gas S.A. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº136/2020-21: P.O. Servicio de Gas: dispone la creación de VCP Gas S.A. integrada por la Municipalidad y la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago. DEM. A COM. GRAL.

Pto. Nº137/2020-21: P.O. Aprueba Modelo de Convenio a suscribir con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.). DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº138/2020-21: P.O. Prorroga hasta el 26 de febrero de 2021 la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir que tuvieron vencimiento entre los días 15 de febrero de 2020 y 15 de junio de 2020. DEM. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº139/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe diversos puntos relativos a los Planes de Obras de los presupuestos para los años 2018, 2019 y 2020. CPI. A COM. DES. URB. AMB

Pto. Nº140/2020-21: P.DE. Declara el beneplácito por las declaraciones del gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, relativas a la presentación del cronograma de reactivación del sector turístico. CPD. A COM. GRAL.

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº008/2020-21: S.O. 10-09-2020.-

Acta Nº016/2020-21: S.O. 12-11-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 12/2020-21:

Guía de Ingresos al 17/11/2020

-01. El CPUA envía Dictamen Nº09/2020: Concertación obligatoria viviendas multifamiliares propiedad de Garlot Leon.-

-02. El Sr. Francesccini, la Sra. Bessone y la Sra. Ponce se refieren a la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago.-

-03. La Sra. Marziale y la Sra. Paz se refieren a la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de noviembre de 2020.

Jueves 12 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº024/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 12 de noviembre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:



Pto. Nº124/2020-21: P.DE.Declara el reconocimiento al profesor Profili y a las alumnas Sánchez, Lamarlere, Chiavassa y Huppi por su participación en la International Science and InventionFair siendo el único trabajo de Argentina en presentarse. CPU – Aprobado por unanimidad



Pto. Nº125/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento y homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA SAN JUAN en el 3º Aniversario de su naufragio. CPI- Aprobado por unanimidad



Pto. Nº126/2020-21: P.O. Servicio de Gas Natural: convoca a Consulta Popular con el objeto de determinar la futura prestación del servicio. FC. A COM. ECON FINANZAS.



Pto. Nº127/2020-21: P.O. Aprueba el Modelo de Convenio Marco de Adhesión al “Programa Federal Argentina Construye Solidaria” a suscribir con el Gobierno de la Provincia de Córdoba. DEM - Aprobado por unanimidad

Pto. Nº128/2020-21: P.O. Convoca a una reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana para tratar las cuestiones inherentes a nota presentada por vecinos. CPD. A COM. SEG. CIUDAD.

Pto. Nº129/2020-21: P.O. Solicita al DEM la apertura del diálogo con los trabajadores de Salud Pública del Hospital Gumersindo Sayago y los Centros periféricos de Salud de la ciudad. CDP. A COM. ECON FINANZAS.

Pto. Nº130/2020-21: P.D. CPUA: desgina al Arquitecto Alberto Enrique Verdinelli como profesional integrante de la Unidad Técnica por parte del Concejo de Representantes.CPU - Aprobado por unanimidad

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº068/2019-20: P.O. Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada sobre calles Egipto y Río Grande. APROBAR CON MODIFICACIONES. Punto vuelve a Comisión DUA

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº015/2020-21: S.O. 05-11-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 11/2020-21:

Guía de Ingresos al 10/11/2020

-01.El Sr. Fernando Revello solicita una reunión virtual con este Concejo de Representantes por el tema Carlos Paz Gas S.A..-

-02.FUNAM junto a otras organizaciones ambientalistas se refieren al Humedal El Pantanillo.-

ARTÍCULO 2º.-Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz,12de noviembre de 2020.-

Jueves 5 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN Nº023/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria (modalidad virtual, según Dto. Nº005/2020-21) para el día 5 de noviembre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº108/2020-21: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2021. DEM

Pto. Nº109/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: declara el Congreso “Fuego y Revolución” organizado por la organización juvenil Misión Joven. CPU

Pto. Nº110/2020-21: P.DE. Reconoce a Martina Giacchino por haber sido seleccionada entre las 20 mejores jugadoras de hockey del interior del país. CPU

Pto. Nº111/2020-21: P.DE. Reconoce a 9 jóvenes por haber sido seleccionados entre los 57 cordobeses que representarán nuestra provincia en la Olimpíada Informática Argentina. CPU

Pto. Nº112/2020-21: P.O. Código de Edificación y Urbanismo (Ord. Nº4021): Modifica Cocheras en Edificios de Usos Mixtos. CPU

Pto. Nº113/2020-21: P.O. Subsidios: Modifica Ord. Nº5794, incrementa monto destinado a protectoras de animales “I.P.A.D.” y “F.U.P.A.”. DEM

Pto. Nº114/2020-21: P.O. Subsidios: Modifica Ord. Nº4859, incrementa monto destinado al Refugio Nocturno “Cura Brochero”. DEM

Pto. Nº115/2020-21: P.O. Subsidios: Modifica Ord. Nº4533 y Ord. Nº4620, incrementa montos destinados a CENMA 217 y Biblioteca Popular “José H. Porto”. DEM

Pto. Nº116/2020-21: P.O. Servicio de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios: aprueba modelo de convenio con la firma “CO.TR.ECO S.A.” referido a la variación de costos. DEM

Pto. Nº117/2020-21: P.R. Convoca al Sr. Intendente Municipal a concurrir al recinto del Concejo de Representantes, con el objeto de suministrar información en relación a la empresa Carlos Paz Gas S.A.. CPST

Pto. Nº118/2020-21: P.R. Solicita al DEM gestionar la firma del convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba a fin de implementar el Programa de Acceso a la Justicia. CPI

Pto. Nº119/2020-21: P.DE. Declara el beneplácito por el 30º aniversario de la Asociación Civil “Institución Protectora de Animales Desamparados (IPAD)”. CPI

Pto. Nº120/2020-21: P.R. Solicita al DEM disponga renovar las demarcaciones viales, señaléticas y toda obra que tienda al mantenimiento y la revalorización de los espacios públicos de la ciudad. FC

Pto. Nº121/2020-21: P.O. Crea el programa “¡Compre VCP!”. CPD

Pto. Nº122/2020-21: P.O. Crea desde el DEM un programa llamado “Vidriera Digital Compre VCP”. CPD

Pto. Nº123/2020-21: P.O. Suspende por el término 180 días todas las ejecuciones judiciales fundadas en obligaciones derivadas de obras ejecutadas en el marco de la Ord. N°4299. CPI

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº007/2020-21: S.O. 03-09-2020.-

Acta Nº014/2020-21: S.O. 29-10-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 10/2020-21:

Guía de Ingresos al 03/11/2020

-01. La Sra. Liliana Carrizo informa su renuncia al cargo de Síndico Suplente en Carlos Paz Gas S.A.-

-02. El Parlamento Juvenil presenta dictamen con tres Anexos sobre las temáticas de, “Fuego y Revolución”, “Vistiendo Corazones” y “Reconocimiento a Martina Giacchino”.-

-03. El Parlamento Juvenil presenta dictamen proponiendo reconocimiento a estudiantes en la Olimpiada Informática Argentina.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 5 de noviembre de 2020.

Jueves 29 de octubre de 2020

RESOLUCIÓN Nº022/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 29 de octubre de 2020 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº094/2020-21: P.O.Exime del pago para el año 2021, el 100% de la tasa inmobiliaria a los vecinos de nuestra Ciudad recuperados de Covid-19 que donen plasma. F.C. A COM. ECON FIN

Pto. Nº095/2020-21: P.O.Designa con el nombre de Dr. Jorge Herrou a la sala de atención pediátrica del Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago. CPD. A COM. GRAL.

Pto. Nº096/2020-21: P.O. Audiencias Públicas: realización virtual de Audiencias de manera excepcional en el marco de la Emergencia Sanitaria. FC. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº097/2020-21: P.DE.Declara el repudio ante las expresiones vertidas por la Legisladora Provincial y Vicepresidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Patricia De Ferraris. CPI. Unificado con 102 – Aprobado por unanimidad

Pto. Nº098/2020-21: P.O.Modifica Art. 5º de la Ord. Nº6621 -Plan Especial de Pago-. CPST. A COM. ECON. FINAN

Pto. Nº099/2020-21: P.R.Invita al Secretario de Salud a brindar un informea los señores concejales sobre la situación actual del hospital Gumersindo Sayago. FC. A COM. DES. SOC. SAL.EDU

Pto. Nº100/2020-21: P.O. Suspende excepcionalmente el plazo establecido en la Ordenanza Nº 5043 para la realización del Registro Local de Organizaciones Juveniles. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº101/2020-21: P.DE.Interés Legislativo: declara el Día Mundial de Prevención del Accidente Cerebro Vascular a celebrarse el día 29 de Octubre. CPU. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº102/2020-21: P.DE. Declara el repudio ante las expresiones vertidas por la legisladora Provincial Patricia De Ferrari, representante de Juntos por el Cambio en Córdoba. FC. A COM. GRAL. Unificado con Punto Nº 097

Pto. Nº103/2020-21: P.DE.Declara el beneplácito por la conmemoración del “37º Aniversario de la Recuperación de la Democracia”. FC. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº104/2020-21: P.O.Exime a los miembros del Cuerpo activo de Bomberos Voluntarios del pago de las Contribuciones Municipales que inciden sobre Inmuebles, Vehículos Automotores y Carnet de Conducir. CPI. A COM. ECON FINAN

Pto. Nº105/2020-21: P.DE.Interés Legislativo: declara el ciclo anual “Encuentro de Cine Inclusivo” de la ciudad de Villa Carlos Paz que cumplió su VII edición este 23 de octubre de 2020. CPI. Aprobado por unanimidad

Pto. Nº106/2020-21: P.O.Dispone el acuerdo de este Concejo de Representantes para la prórroga de la sociedad Carlos Paz Gas S.A. por el término de diez (10) años. CPI. A COM. GRAL.

Pto. Nº107/2020-21: P.O.Prorroga la vigencia de la Ordenanza N°6.623 desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020. CPU. Aprobado por unanimidad

DESGRABACIÓN DE ACTAS: Aprobadas

Acta Nº006/2020-21:S.O.27-08-2020.-

Acta Nº011/2020-21:S.E.20-10-2020.-

Acta Nº012/2020-21:S.O.C.22-10-2020.-

Acta Nº013/2020-21:S.O.22-10-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 09/2020-21:

Guía de Ingresos al 27/10/2020

-01. El Presidente de la Cooperativa Integral Sr. Adolfo Mena, se refiere a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Carlos Paz Gas S.A..-

-02. El Sr. Gabriel Napal menciona diferencias en el Proyecto de Ordenanza Nº 066/2020-21.-

-03. La ONG Concientizar para Prevenir se refieren a la Ordenanza Nº 5840.-

ARTÍCULO 2º. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de octubre de 2020.

RESOLUCIÓN Nº020/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Resuelve

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 22 de octubre de 2020 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Conmemoración del “Día de la Diversidad Cultural Americana”.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER, la presente Sesión Ordinaria Conmemorativa conforme lo dispuesto por Decreto Nº026/2017 de este Concejo.

ARTÍCULO 3º.- TRANSMITIR el mensaje de la Sra. Mabel Peralta y del Sr. Fernando Guzmán, referentes de la Comunidad Sikiman de Villa Parque Siquiman, propuestos por la Fundación “Proyecto Artístico Nativo Geo-Ambiental” (PANGEA), en cumplimiento del artículo 204 de nuestra Carta Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº021/2020-21

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Resuelve

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de octubre de 2020 a las 18.30hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº069/2020-21: P.DE. Declara de interés el proceso de Mediación Comunitario llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Defensoría del Pueblo

Pto. Nº070/2020-21: P.O. Crea el programa “AGUA CUIDADA” a los fines de promover el uso responsable y eficiente del agua. Defensoría del Pueblo

Pto. Nº071/2020-21: P.O. Crea el “Sistema Municipal de Bicisendas y Ciclovías” dentro del Municipio de Villa Carlos Paz. Defensoría del Pueblo

Pto. Nº072/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento a las estudiantes Sánchez, Lamarlere y al profesor Profili por haber obtenido el tercer puesto en el “Festival Internacional de Clubes de Ciencias”. CPU

Pto. Nº073/2020-21: P.O. Crea el “Plan Preventivo de Incendios Forestales”. FC

Pto. Nº074/2020-21: P.DE. Declara el repudio ante la inconducta del ex diputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, durante sesión especial de la Cámara de Diputados. FC

Pto. Nº075/2020-21: P.R. Solicita al DEM remita Plan de Riesgo establecidos para situaciones de incendios forestal. CPD

Pto. Nº076/2020-21: P.R. Solicita al DEM informe distintos puntos relativos a la cuenta “Fondo de Ordenamiento Sanitario” del Hospital Gumersindo Sayago. CPI

Pto. Nº077/2020-21: P.O. Crea el “Plan Estratégico para la colocación de Hidrantes y/o tomas de agua contra incendios”. CPI

Pto. Nº078/2020-21: P.O. Prorroga por el término de 1 año la antigüedad de los vehículos afectados al Servicio de Taxis y de Remises. DEM

Pto. Nº079/2020-21: P.O. Aprueba la "Guía Práctica Para La Predicción De Lluvias De Diseño". DEM

Pto. Nº080/2020-21: P.DE. Declara el beneplácito a la conmemoración del “Día Mundial de la lucha contra el cáncer de Mama” y a Octubre como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. FC

Pto. Nº081/2020-21: P.DE. Declara el reconocimiento al Sr. Gerardo Colman por su actitud solidaria y generosa al haber realizado la donación voluntaria de plasma luego de recuperarse como paciente de Covid-19. CPU

Pto. Nº082/2020-21: P.O. Crea el “Plan De Gestión De Riesgo De Incendio En Camiare Interfase AP1”. CPD

Pto. Nº085/2020-21: P.O. Reduce los haberes de las Autoridades Superiores y Personal de Gabinete, desde el 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2020. CPST

Pto. Nº086/2020-21: P.O. Prorroga por 365 días la vigencia de las Licencias Nacionales de Conducir cuyo vencimiento se presenta entre los días 15 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020. Deroga Ord. Nº6630. CPST

Pto. Nº087/2020-21: P.R. Solicita al DEM designe representantes para integrar el Consejo de Planificación Urbano – Ambiental conforme Ord. Nº4951. CPST

Pto. Nº088/2020-21: P.R. Solicita al DEM gestione autorización para la realización del dragado en seco de los áridos acumulados en las márgenes del río San Antonio dentro del ejido municipal. FC

Pto. Nº089/2020-21: P.DE. Declara el beneplácito a las actividades realizadas el 8 de Octubre en la ciudad en virtud de la conmemoración del “Día Internacional de la Dislexia”. FC

Pto. Nº090/2020-21: P.DE. Interés Legislativo: declara el Día Mundial de la Talla Baja a conmemorarse el día 25 de octubre de cada año. CPU

Pto. Nº091/2020-21: P.O. Designa con el nombre de Dr. Jorge Alberto Herrou al Centro Infantil Municipal N°6, ubicado en Barrio Miguel Muñoz B. FC

Pto. Nº092/2020-21: P.D. Carlos Paz Gas: designa síndico titular a propuesta del principal partido de la oposición (propuesta Concejal Molina). FC

Pto. Nº093/2020-21: P.D. Carlos Paz Gas: designa síndico titular a propuesta del principal partido de la oposición (propuesta Concejal Lenci). FC

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº065/2020-21: P.O. Modifica el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 6644 (Convenio PROGEAS S.A.). APROBAR CON MODIFICACIONES.

Pto. Nº066/2020-21: P.O. Aprueba el Plano de Loteo cuya titularidad figura a nombre de la “Asociación Civil Villa Parque San Miguel” ubicado en Villa del Lago pedanía San Roque. APROBAR SIN MODIFICACIONES.

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº043/2019-20: S.E. 23-07-2020.-

Acta Nº044/2019-20: S.E. 28-07-2020.-

Acta Nº001/2020-21: S.P. 30-07-2020.-

Acta Nº002/2020-21: S.A. 01-08-2020.-

Acta Nº003/2020-21: S.O. 06-08-2020.-

Acta Nº004/2020-21: S.O. 13-08-2020.-

Acta Nº005/2020-21: S.O. 20-08-2020.-

Acta Nº009/2020-21: S.O. 17-09-2020.-

Acta Nº010/2020-21: S.O. 24-09-2020.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 08/2020-21:

Guía de Ingresos al 20/10/2020

-01. El Sr. Javier Escobar solicita y reclama nuevamente por las categorías que tienen sus propiedades en los Servicio de Agua y Cloacas.-

-02. Los directores de Carlos Paz Gas, Sra. Blanca Pérez y Sr. Mario Díaz, se refieren a la prórroga del Contrato Societario.-

-03. El Sr. Hernán Santa Cruz envía su renuncia al cargo de Síndico de Carlos Paz Gas S.A..-

-04. Los Sres. Julio Martínez y Hernán Santa Cruz envían el Acta de Comisión Fiscalizadora de Carlos Paz Gas S.A..-

-05. La Auditora de Gestión envía el Análisis sobre Ejecución de Programas y Proyectos de Gobierno del Primer Semestre 2020.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 22 de octubre de 2020.-

Resolución Nº 019/2020-21

VISTO: Los requerimientos de convocatoria a Sesión Especial realizados por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos; y

CONSIDERANDO:

Que las peticiones efectuadas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Resuelve

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL, según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 20 de octubre de 2020 a las 16 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº083/2020-21: P.D. Ratifica el Decreto Nº005/2020-21 en todos sus términos. CPU - Aprobado por mayoría 7 votos (CPU - N. Lenci) Ausente: P. Morla

Pto. Nº084/2020-21: P.D. Aprueba el Decreto Nº005/2020-21. CPI. A COM. GRAL.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 19 de octubre de 2020.