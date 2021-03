Carlos Paz: 16 burbujas aisladas en diferentes colegios

Desde que los alumnos volvieron a las aulas, se detectaron casos de COVID-19 y hubo 16 burbujas aisladas en los diferentes establecimientos de Villa Carlos Paz.

Hubo un caso de un docente que contrajo el virus y los demás contagios correspondieron a alumnos por contacto estrecho.

Según pudo conocerse, se registraron casos en los colegios IESS, Margarita A. Paz, Julieta Delfino, Mariette Lydis, IRESM, Bernardo D'Elía y Costa Azul College.

En diálogo con EL DIARIO, el subdirector de Promoción Social y Salud del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Carlos Paz, manifestó: «Se está actuando de acuerdo a lo establecido por el protocolo. Se realiza la activación del mismo y estamos en un promedio de ochenta activaciones diarias de protocolo. Estamos trabajando con 40 mil burbujas y hay unas 500 que se encuentran aisladas. Si analizamos la cantidad de burbujas que tenemos, es un número bajo».

Consultado en torno a la presencialidad y el riesgo de volver a las clases virtuales, expresó: «Esperamos que no y si sucede, la educación se va a sostener de forma virtual. La educación no se va a cortar como ocurrió el año pasado. Por supuesto, se mantiene cierta incertidumbre, porque depende mucho de la inmunidad de la población. Lamentablemente, no se observa voluntad, hay cierta relajación de la situación o negación de lo que pasa y falta de cumplimiento del uso del barbijo lo medidas sanitarias que no se cumplen. Hay que ser adultos y responsables. Se han dado muchos casos en viajes de estudios, sobre todo en lo que refiere a Punilla. Sabemos del derecho que tienen, pero estamos en pandemia».

Finalmente, en relación a los docentes vacunados, dijo: «Se prioriza al docente de nivel inicial y nivel inicial especial, porque tiene el mayor contacto con el niño. Los niños de jardín se pueden caer, golpear y el docente debe tener contacto, luego se seguirá con los demás».