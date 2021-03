Desesperante situación por la falta de agua en Carlos Paz

Los vecinos de Villa Carlos Paz llevan más de 72 horas sin agua potable, la situación se volvió desesperante en algunos sectores y crece el malestar con la Coopi. En las redes sociales, se viralizó la imagen de un camión cisterna proveyendo de agua a la casa del gerente general de la cooperativa, Rodolfo Frizza.

Todavía se desconoce cuándo se restituirá el servicio en las zonas afectadas, aunque se presume que ocurriría entre esta noche y mañana a la madrugada..

Desde el municipio, aseguran que la Coopi no brindó precisiones de los destrozos, ocasionados por la última creciente del río San Antonio, en la planta de Cuesta Blanca y sostuvieron que ayer no pudieron hacer una inspección en el lugar. La situación se agrava por el conflicto entre la prestataria y la Municipalidad por el traspaso del servicio.

Según pudo conocerse, ayer a la tarde se estuvo trabajando en la remoción de la arena acumulada a lo largo de 25 metros del acueducto y paulatinamente, el agua comenzó a ingresar a la planta potabilizadora.

Este viernes, se empezó a normalizar el servicio Santa Rita, Villa Domínguez, Las Rosas, Los Eucaliptos, Miguel Muñoz y Los Manantiales y en Lomas de Rey (Mayú Sumaj).

No obstante, permanece cortado en Las Malvinas, Los Algarrobos, Sol y Río, Villa Independencia, Playas de Oro, Becciú, Villa del Lago, Solares de las Ensenadas, El Fantasio, Costa Azul, la zona del Centro Viejo y La Quinta Cuarta Sección; como también en Cuesta Blanca, Mayú Sumaj y los barrios El Dorado I y Playas de Oro IV de San Antonio de Arredondo.

Vecinos denunciaron en las últimas horas que tienen problemas para comunicarse con la Coopi y solicitar que envíen camiones cisternas a sus hogares y escracharon en las redes sociales al gerente Rodolfo Frizza.

Olga Bazán es presidenta del centro vecinal de La Quinta Cuarta Sección y denunció: «Hace tres días que tenemos el barrio sin agua y la gente está mal. Pagamos una barbaridad, nos estafan con el agua y esta mañana venía la gente a mi casa y yo no sé qué decirles. No entiendo por qué no tenemos agua. Yo no estoy del lado de la Coopi ni del lado de la Municipalidad, solamente estoy del lado del vecino. Quiero que nos restauren el agua, no puede ser que estemos tres días sin agua. No tenemos para el baño, ni para lavar la ropa. Ayer llamé a todos los números de la Coopi para que nos traigan un camión de agua y nunca vinieron».

«Ellos pueden cortar la calle, hacer quilombos en todos lados o poner bombas en la muni, pero no pueden dejarnos sin agua (...) Pasamos por lo de Frizza y vimos que estaban llenando sus tanques. Él puede tener agua y nosotros que pagamos, no tenemos»; agregó.

Por su parte, Natalia Salinas de La Quinta Primera Sección agregó: «Hay sectores que están sin agua hace dos días y medio y no contestan los números de emergencias. En la zona de barrio El Fantasio, algunos vecinos se están organizando para ir a buscar agua al río. Es una vergüenza lo que está pasando, no podemos estar viviendo esto. Somos rehenes de todo esto».