Murió el periodista y escritor Hugo Montero, fundador de Sudestada

El periodista y escritor Hugo Montero, fundador de la revista y editorial Sudestada, falleció hoy luego de haber sufrido una insuficiencia cardíaca. Era una de las plumas más lúcidas del país, un intelectual destacado en América Latina.

Había convertido su escritorio en la redacción de Sudestada en una trinchera invaluable, desde donde denunciaba implacablemente al poder de turno, a la corrupción y bregaba por la construcción de un mundo más justo.

Desde sus épocas de estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, encontró en sus amigos y compañeros Ignacio Portela y Walter Marini el alimento de un sueño colectivo.

Hugo Montero había nacido en diciembre de 1976 y dejó un legado que trasciende lo finito de la carne, dejó la herencia de las ideas, el valor del compromiso, la palabra necesaria y la dignidad a flor de piel. Su vida fue ejemplo de militancia, empuje y ganas.

Fue despedido por su familia y sus amigos, quienes lo reconocieron como un «imprescindible».

«Jamás pensamos escribir estas líneas, pero hoy nos toca llorar la pérdida de un amigo, de un compañero, de un luchador incansable por un mundo más justo, socialista, rebelde. No caemos, no vamos a caer. No es una pérdida más, se nos va el mayor de los imprescindibles de nuestra generación. Alguien que eligió el camino de la construcción colectiva por encima de cualquier individualidad. Alguien a quien el ego le parecía la peor de las vanidades. Un tipo intachable, amigo y militante, luchador pensativo que siempre elegía la palabra justa, que mantuvo una línea política en el decir y en el hacer. Que nos enseñó a mirar la realidad desde el mameluco de los laburantes, de los que no tienen nada, de los excluidos. Alguien que nunca se paró a defender a ningún patrón ni político berreta con ganas de hacer carrera en el inmundo lodo de lo que mucho getón llama "hacer política" ni sostuvo esa idea berreta de "hacerle el juego a la derecha"»; escribieron desde Sudestada.

«Hoy no alcanzan las palabras para recordar al amigo que supo hacer de las calles de Claypole y Calzada su lugar en el mundo, que sus hijos, amigos y familiares hoy lo lloramos con la triste alegría de haber compartido algunos mates, muchas discusiones y tantas aventuras. Hoy no alcanzan las palabras, el hueco en la redacción jamás podrá llenarse porque nadie te llega ni a los tobillos, amigo. Lo sabías y nunca abusaste de tu ingenio infinito. Siempre apostaste a no ser conservadores en nada. Ni a quedarse en la comodidad de la verdad revelada, abriste la puerta a decenas de compañeras y compañeros que a tu lado se formaron como personas y profesionales. Hoy ninguna palabra puede describirte, apenas esbozar líneas que no tienen sentido porque nada volverá a ser como antes. Hoy tu universo, nuestro universo se volvió gris y nada va a cambiarlo. "Lo más importante está ahí nomás" escribiste ayer desde tu teléfono. Hasta tus últimas horas nos mostrabas lo que es imperceptible a nuestros ojos.

Hasta la victoria siempre Hugo querido, tu siembra de honestidad y compromiso no fue en vano. Siempre estarás en nuestros corazones. Venceremos!»; completaron.