Malagueño contra Holcim y en defensa del legado del Cura Brochero

Los vecinos de Malagueño llevan adelante una cruzada por el legado del Cura Brochero, el primer santo argentino. Cada día se suman más fieles para resistir el cierre del camino histórico que pretende hacer la empresa Holcim con la complicidad del gobierno que encabeza el intendente Pedro Ciárez. Se trata de una vieja ruta que el cura gaucho transitaba para evangelizar el Valle de Traslasierra.

EL DIARIO dialogó con la prestigiosa historiadora Carina Villafañe Batica, integrante de la Comisión Nacional de Monumentos, quién se ha sumado con los vecinos para defender el camino histórico y dijo: «Es innegable que el Cura Brochero pasó por Malagueño».

«Los documentos obrantes del Archivo Histórico Provincial surgieron en el año 2017. El acta que tiene la Agencia Córdoba Cultura no es actualizada, porque en el momento que se hace la consulta y Holcim S.A., no habían sido expuestos documentos importantísimos que forman parte del archivo que tienen las hermanas esclavas (el Cura Brochero creo la Congregación de Hermanas Esclavas en la localidad que hoy lleva su nombre). En esos documentos figura que el hoy santo, sí pasó por esos caminos de Montevideo, La Lagunilla y Punta del Agua. Son documentos que están exhibidos y están a mano para explicarle a cualquier negacionista que está equivocado. Si la licenciada Liliana De Denaro (que escribió junto al periodista Javier Camara el libro La Faceta Periodística del Cura Brochero) habla de pseudo-historiadores, pues una pseudo-historiadora le está diciendo que está equivocada»; enfatizó.

«En su libro que ha sido financiado por la empresa Holcim S.A., la empresa interesada en el cierre del camino, la licenciada De Denaro asevera que Brochero jamás pasó por Malagueño ni Montevideo. Esa edición nunca salió a la venta y sólo hubo una impresión limitada repartida en los órganos gubernamentales, precisamente entre quienes debían decidir sobre el cierre o no del Camino Histórico», denunció Villafañe Batica.

«Ella fue muy violenta en su casa cuando intenté refutarle su posición con documentos. Desde mis estudios, le digo a ella y al obispo de Cruz del Eje, Monseñor Santiago Olivera, que están equivocados y que efectivamente Brochero transitó por los caminos que hoy pretenden cerrar»; aseveró en la entrevista concedida a este medio.

Asimismo, Carina Villafañe Batica explicó que los planos de la época son contundentes para reseñar que ese era un paso obligado. «Estamos en una época muy alejada de la tecnología actual, si Brochero no pasaba con su mula por allí, seguramente lo hacía en avión»; ironizó la especialista. «Vemos claramente que en 1850 el paso estaba en Montevideo y luego en la cuesta de San Antonio. Todo este estudio está basado en mensuras judiciales. Acá no hay emoción, no hay deseo de que suceda tal como uno quiere, acá no hay mentiras. Estos documentos vienen a echar luz sobre un libro financiado por Holcim para instalar la mentira de que esos caminos no tienen el valor histórico señalado y que el Cura Brochero no pasó por Malagueño. Los agrimensores aseguran que si no pasó por allí, no tenía ninguna alternativa para llegar a San Antonio de Arredondo y a las Altas Cumbres. El libro se hizo para impedir que la gente de Malagueño tome conciencia que, frente a sus ojos, tiene un camino histórico de valor inconmensurable»; sostuvo.

Asimismo, también reveló que hay testimonios orales de personas de edad avanzada quienes dan cuenta de la presencia del cura en la zona. Según contaron, sus abuelos fueron testigos del paso de Brochero por Malagueño. A esas personas se le están tomando testimoniales con escribanos para adjuntarlas a los documentos y también se destaca el estudio del padre Heredia que nombra Malagueño como paso obligado.

La carta oculta

Carina Villafañe Batica, señala que el 13 de abril de 2016, en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, fue encontrada una carta de presos que le agradecían al Cura Brochero por su obra evangelizadora. «Encontré esta carta gracias a la ayuda de los archiveros y de su enorme directora, la licenciada Gabriela Parra Garzón, que fue precisa y prudente en el momento en que se encontró. La presenté a Monseñor Olivera (Obispo de Cruz del Eje) y a la licenciada De Denaro, quien la negó. Hoy en día, esa carta forma parte de un libro editado por el Archivo Histórico, donde 70 presos firman agradeciendo la obra del Cura Brochero en la cárcel de San Martín. Si niega esto, se niega el testamento del Cura Brochero, se niega su paso por la Lagunilla, entonces está claro que su decisión es negar la historia»; denunció.

«Los vecinos de Malagueño han dado cátedra de valentía y de a poco van a ir poniendo en valor la zona»; concluyó.