WhatsApp: cómo hacer para ocultar el aviso «está escribiendo»

WhatsApp ha ido evolucionando con miles de actualizaciones y nuevas funciones. Algunas han sido bien recibidas por los usurarios, mientras que otras como las tildes azules, que ahora pueden evadirse, o el mensaje de la hora de la última conexión son más polémicas. En ese sentido, existen varios trucos para evitar que los contactos vean el aviso: “escribiendo un mensaje o grabando una nota de voz”.

Una de las formas que no fallan es activar el modo Avión del celular. Esto hará que el dispositivo dejé de recibir la señal de WiFi o los datos móviles, por lo que el usuario aparecerá como desconectado. Una vez cumplido ese paso, sólo resta escribir o grabar el mensajes y quedará pendiente de enviarse una vez que desactiven el modo Avión. Cabe aclarar que mientras estén sin conexión no podrán ver si hay nuevos mensajes.

Otra opción es descargar la aplicación Flychat, la misma permite que el usuario ingrese a un tipo de “modo incógnito”. Se puede encontrar dicha app, en Google App Store de manera gratuita. También funciona con Messenger, Line y plataformas de videollamada como Hangouts y Skype.

En ese sentido Flychat, funciona de manera simultánea y automática por lo que quien la use permanecerá oculto, en todas las aplicaciones. No importa si están conectados a Internet o no las estén usando en ese momento.

Al respecto, los contactos no sarán si están escribiendo o conectados, pero quien use la app si podrá saber si ellos lo hacen. Pese a ello hay un inconveniente, y es que la aplicación sólo funciona con mensajes de texto, así que mientras usen WhatsApp no podrán enviar imágenes ni mensajes de voz.