Elecciones en Carlos Paz: ¿Qué pasará con la Junta Electoral?

Ayer se convocó a la elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, lo que encendió la polémica en torno al funcionamiento de la Junta Electoral Municipal Permanente y sus integrantes. Mientras las autoridades del Colegio de Abogados buscan prorrogar el mandato de los miembros actuales, hay un grupo de letrados que reclama el llamado a una votación interna para renovar los cargos.

En se sentido, aseguraron que la ordenanza Nº 6240 establece que los abogados designados para ser parte de la Junta Electoral (tres titulares y tres suplentes) deben ser seleccionados mediante una elección y que su duración en el cargo será de dos años (pudiendo ser reelectos una vez).

A fines de marzo, se vencen los mandatos actuales de Alicia Calderón Delgado, Walter Carriquiri y Darío Martino y aún hay incertidumbre en torno a quiénes los reemplazarán.

Las autoridades del Colegio de Abogado pretenden que el Concejo de Representantes sancione una prórroga amparándose en una disposición de la Provincia por la pandemia, pero un grupo de abogados exige el llamado a elecciones y ejercer su derecho al voto. En ese sentido, también recordaron que el órgano que nuclea a los abogados debió haber renovado su comisión directiva hace casi un año y no se hizo por la pandemia.

La presidenta del Colegio de Abogados, María Fernanda Pujol, expresó a EL DIARIO: «El directorio del Colegio de Abogados Delegación Villa Carlos Paz, decidió en virtud de la premura del plazo a la convocatoria de la Junta Electoral y que tenemos los procesos eleccionarios suspendidos por la pandemia, prorrogar a los miembros de la Junta (que al día de hoy están vigentes) hasta después de la elección. Esto se le va a comunicar al municipio y luego veremos la reglamentación sobre el funcionamiento de la Junta».

«A mí no me han formalizado ningún reclamo, si lo hicieran, tendrán que buscar otra forma de conformar la Junta Electoral. El Colegio de Abogados, por más que la ordenanza fijó un plazo de dos años, va a prorrogar el mandato de la junta ya conformada y elegida en nuestro seno. Si al municipio no le gusta esa Junta Electoral, que cambie la ordenanza»; agregó.

«Yo no puedo hacer una elección, como tampoco puede hacer una elección para el mandato de nuestro directorio. Tenemos las elecciones suspendidas desde abril del año pasado a junio del 2021, una medida que rige para toda la Primera Circunscripción del Colegio de Abogados de Córdoba. Por el Covid, por la situación de la pandemia y porque no tenemos posibilidad física de realizarla, como opción, el directorio aprobó la prórroga de la Junta Electoral ya conformada»; completó.