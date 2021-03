Las veredas rotas, el desafío de recorrer la ciudad

Las veredas rotas representan un verdadero problema en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde los peatones deben caminar esquivando pozos, roturas y otros inconvenientes en una suerte de carrera con obstáculo. La situación se agravó por la pandemia y ante el contexto económico que impide al municipio sancionar a los frentistas, quienes deben realizar el mantenimiento de las aceras. Para las personas con movilidad reducida, caminar dos o tres cuadras puede ser un infierno.

Hay baldosas rotas, desniveles, tramos quebrados y montañas de escombros en un simple recorrido por los barrios que rodean al centro carlospacense. En algunos casos, cuando los daños se originan por antigüedad o mal uso, la responsabilidad es del frentista, pero también hay situaciones que se originan cuando las prestatarias de servicios rompen las veredas por un arreglo (en donde el gobierno debe intimar a la empresa para que haga los arreglos pertinentes), y otros casos, en que son las raíces de un árbol las que terminan por dañar el paso peatonal (siendo responsabilidad del estado su reparación).

El secretario de Obras Públicas, Gustavo García Setti, expresó a EL DIARIO: «Las veredas y las calles son espacios públicos en nuestra ciudad como en las mayorías de las ciudades de país y la obligación de mantener la vereda en condiciones le corresponde al frentista. El municipio lo que hace es verificar que no haya veredas en mal estado y notificarle al vecino que haga su mantenimiento, como sucede con el arbolado y los cordones de vereda».

«En caso que se niegue a realizarlo o se evidencie que la vereda sigue en mal estado, entonces se lo puede multar. En junio del 2019, comenzamos a barajar la posibilidad de hacer una campaña para mejorar las veredas de la ciudad, pero llegó la pandemia y es un despropósito presionar al vecino con una erogación imprevista. Estamos tratando de ser prudentes en lo que hace a multas y exigencias, porque entendemos el contexto económico que estamos viviendo»; destacó.

«En el centro, hay un uso indebido de las veredas y nosotros hemos avisado y notificado a los comerciantes que se retiren. Estamos hablando de colocación de mesas y sillas, bancos y demás, hay invasiones que no corresponden. Hay situaciones tanto en el centro como en algunos barrios y estamos haciendo un relevamiento de situación. Con el tema de las rampas para discapacitados, hemos avanzado mucho. En lo que hace a las roturas de las veredas, tenemos qué encarar un plan y no podrá materializarse hasta que no pase la problemática de la pandemia y el golpe que representa a la economía local. Lo vamos a hacer, hay una voluntad política de llevarlo adelante, pero estamos tratando de ser prudentes con las exigencias»; reconoció el funcionario, quien aclaró: «Por supuesto, ante algunas situaciones particulares, estamos interviniendo directamente desde el municipio para poner en condiciones de las veredas».