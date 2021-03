Piden que la autovía de Punilla se extienda por las costas del San Roque

Un grupo de vecinos de la comuna de San Roque presentó ante la empresa Caminos de las Sierras un trazado alternativo para la continuidad de la autovía de Punilla, lo que evitaría que se tengan que hacer expropiaciones, contrarrestaría las alteraciones al paisaje que implica el proyecto original y permitiría la utilización de la Ruta E-55 como una colectora.

El arquitecto urbanista Jorge Amidei, Víctor Perotti y Carlos Amidei fueron los encargados de elevar un proyecto (para la segunda etapa de la obra) que contempla la posibilidad de extender la traza a través de las márgenes del lago San Roque y hasta la desembocadura del arroyo Las Mojarras, donde se prevé construir un puente y seguir la autovía por el oeste de las poblaciones.

El tramo costero comprende setecientos metros sobre pilotes desde la bajada del Puente José Manuel de la Sota hasta la Plaza Federal y que incluirían la construcción de una suerte de nudo vial sobre la Ruta E-55 y las vías del ferrocarril.

La propuesta sumó la adhesión de una gran cantidad de vecinos de la comuna de San Roque.

«Somos un grupo de vecinos de la comuna que nos hemos juntado con el objetivo de rever el proyecto de Caminos de las Sierras, principalmente todo lo que hace la injerencia sobre la Ruta E-55. Nosotros consideramos que es un despropósito lo que se ha planteado, porque el eje de desarrollo de la comuna de San Roque se da sobre Ruta E-55 y pasar una autovía por ese sector, lo único que hará será destruir ese eje desarrollo y ocasionar consecuencias urbanísticas y económicas»; expresó Jorge Amidei.

«Nosotros estamos a favor de la autovía, pero la desplazamos 150 metros hacia el oeste para que pase detrás de la Plaza Federal. Los beneficios serían que no sería necesaria hacer ninguna intervención sobre la ruta actual, serían un ahorro importante de costos porque no serían necesarias las colectoras y no afectaría el desarrollo y la vida cotidiana de San Roque. Planteamos que esto se haga sobre las márgenes del lago a lo largo de 700 metros y donde podría unirse este trazado con el proyecto de Caminos de las Sierras de cruzar el lago San Roque y entrar a Bialet Massé»; destacó.

«Lo hemos presentado en la comuna de San Roque, no supieron darnos respuestas y vemos que tienen una imprecisión total sobre la realidad. No conocemos el proyecto de Caminos de las Sierras y no sabemos dónde estamos parados, lo que sabemos lo sabemos por los medios de prensa. Nuestra propuesta evita las expropiaciones y reduce el impacto ambiental»; completó.