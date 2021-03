COVID-19: Murió el hombre que esperó un día por una cama en Córdoba

Rubén Giménez, el hombre que esperó por 20 horas para acceder a una cama de internación en Córdoba, falleció en las últimas horas en el Sanatorio Aconcagua tras haber contraído coronavirus. También padecía diabetes, obesidad e hipertensión y su familia presentará una demanda contra el centro asistencial.

El caso alcanzó trascendencia nacional y los allegados a Giménez pedirán a la justicia que investigue el accionar de las autoridades de la clínica privada, a quienes responsabilizan por la dilatada espera que el paciente debió afrontar cuando su estado ya era grave.

El miércoles pasado, Giménez iba a ser trasladado hacia la Clínica Chutro pero no consiguió lugar y quedó internado en la sala de terapia intensiva, donde ayer falleció. Federico es el hijo de Rubén y manifestó a Cadena 3: «Lo primero que se me pasa por la cabeza es la desconfianza con la clínica. Te soy sincero, esperaba esto. A parte por un tema de los antecedentes clínicos de mi papá, me generaba desconfianza el lugar».