La vacunación llegó en helicóptero hasta el Cerro Champaquí

Este martes se llevó a cabo un operativo de vacunación en la escuela Florentino Ameghino, en la base del cerro Champaquí, con apoyo logístico del Hospital Regional Eva Perón.

Se aplicaron vacunas a los grupos priorizados por el Ministerio de Salud. La inmunización abarcó dosis contra el Covid-19 y vacunas de calendario. Vanesa Saldaño, vacunadora de la localidad de Villa Yacanto, y Paula Barbero, del programa de Inmunizaciones de la provincia, participaron del operativo.

El traslado de las vacunas y del personal de salud se realizó en un helicóptero de la Provincia. En total, aplicaron 18 dosis contra Covid-19 y completó esquemas con la doble bacteriana y hepatitis B en pobladores del lugar.

Al respecto, Sandra Irrazabal, directora del Hospital de Santa Rosa de Calamuchita expresó: “Fue una mañana llena de emociones, me queda en el corazón la imagen del maestro con los niños, esperándonos para izar la bandera. Fue una experiencia hermosa, llena de inclusión, me pone feliz que se pueda llegar con la vacunación a todos los rincones de la provincia y me queda guardado el cariño y el agradecimiento de la gente”.