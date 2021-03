COVID-19: El dramático relato de la jefa comunal de Cabalango

La jefa comunal de Cabalango, Natalia Sayas, contrajo coronavirus a fines del mes de febrero, fue internada por quince días en grave estado en el Hospital Ferreyra de Córdoba y estuvo al borde de la muerte. Hace diez días, regresó a su hogar y concedió una entrevista a El DIARIO donde contó su dramática experiencia y desmintió las versiones sobre un supuesto viaje de vacaciones a Brasil.

Si bien Cabalango fue una de las localidades donde se extremaron los controles preventivos durante la temporada de verano (lo que posibilitó que no se dispararan los contagios en una población donde predominan los adultos mayores), Sayas tuvo una alta exposición por su labor al frente del gobierno comunal y desconoce dónde pudo contagiarse.

«Por mi función, una va y viene, participa de reunión, atiende gente y es una comuna chica, entonces yo hago de todo. No hay gente para delegar como ocurre en los grandes municipios, así que seguramente me he contagiado por algún asintomático. han circulado versiones falsas con muchas cosas hirientes y agresiones a mi persona, llegaron a decir que hice un viaje de placer a Brasil y es todo mentira. Me atacaron además por mi condición de mujer y se largaron a hacer circular una versión que fácilmente puede contrastarse, porque no tengo ningún egreso del país. Hasta el último día estuvo trabajando y luego me contagié. Tampoco es verdad que contagié a todo el personal de la comuna, únicamente dimos positivo mi hijo mayor, mi esposo, una administrativa de la comuna y yo. Se siguieron todos los protocolos correspondientes, se cerró por una semana la comuna, se hizo una desinfección y se hicieron hisopados a todo el personal que dieron negativos»; manifestó.

«Yo empecé con síntomas el 23 de febrero, me atendí en el dispensario y por mi condición, me enviaron directamente a la ciudad de Córdoba. El 24 de febrero me hicieron varios análisis, me hisoparon y a las 48 horas, me confirmaron que tenía COVID. Yo estuve en aislamiento en mi casa y el 3 de marzo, me descompensé y me llevaron al Hospital Sayago de Carlos Paz. Llegué con un paro, lograron estabilizarme y me trasladaron en ambulancia hacia el Hospital Ferreyra. Estuve 11 días en terapia intensiva con una neumonía bilateral y COVID y luego pasé a una sala común donde estuve 3 días»; agregó Sayas.

Hace poco más de una semana, volvió a su hogar tras haber sido víctima de la pandemia y testigo del horror que se vive en los centros de salud de la provincia. «Aún no estoy bien del todo, ya que me han quedado secuelas y no tengo el alta definitiva. Fue una situación que no me esperaba, mi cuerpo no respondió bien y la pasé muy mal. No le deseo a nadie que pase por esto, se lo pasa muy mal. Cuidarse es muy importante, yo vi gente que no conseguía cama para internarse, hombres y mujeres jóvenes que fallecieron a causa del COVID y a los médicos y enfermeras trabajando a más no poder. Es para destacar como están poniendo alma y vida para sacarnos adelante de esta situación, así lo hicieron conmigo y con todos los que estábamos internados. Es un trabajo impecable el que está haciendo todo el personal de salud y a mí, me salvaron la vida»; destacó.

Sayas también reveló que el virus le dejó secuelas en su organismo. «Tengo comprometida la función respiratoria, me agito mucho y tengo tres broncodilatadores distintos que debo tomar a diario. Me cuesta moverme, tengo que caminar despacito y no tengo el alta definitiva, por lo que aún no pude volver a mi rutina. Es increíble como te desgasta el cuerpo. Yo quiero destacar el trabajo de todo el equipo de la comuna, porque llevaron adelante la función de gobierno cuando yo no pude estar presente. Carla Bruno y Emiliano Zampetti hicieron un trabajo excepcional y la comuna nunca estuvo acéfala. Gracias a Dios, yo pude salir adelante, estoy contando mi historia y ahora veremos cómo sigue el tratamiento. A la gente le digo, que no se relajen, que sigamos cuidándonos porque no sabemos si todos podremos sobrevivir al COVID».