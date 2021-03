Denuncia que la autovía de Punilla pasará por encima de su casa

Cristina Britos es una vecina que desde hace 25 años habita junto a su familia en el paraje Las Tunas, cercano a la ciudad de Cosquín. Por estas horas, sus días transcurren con incertidumbre y temor por el avance de la autovía de Punilla y denuncia que el nuevo trazado pasará por encima de su casa.

El nuevo proyecto contempla atravesar la comuna de San Roque, cruzar el río Cosquín a la altura de Bialet Massé a través de un nuevo puente río abajo y luego continuar hacia el norte por el flanco oeste del Valle de Punilla, avanzando sobre las Sierras Grandes en el sector de la Pampa de Olaen y coincidiendo con la Ruta 38 cerca de La Cumbre.

La obra se desarrolla en un terreno ondulado con un perfil transversal del tipo autovía compuesto por dos calzadas de dos carriles cada una, de pavimento flexible, con mediana conformada por una barrera física de hormigón y banquinas internas pavimentadas. Se incluye además un nuevo puente en la desembocadura del río Cosquín, distribuidores en intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el río Yuspe y otros elementos hidráulicos necesarios.

Dentro del nuevo trazado, se contempla avanzar por el paraje Las Tunas (lo que ha generado no sólo el reclamo de organizaciones ambientalistas y de defensa del patrimonio histórico porque afectará un asentamiento de los pueblos originarios), sino que además preocupa a una familia compuesta por una mujer, sus tres hijos y su madre de 80 años.

Cristina se enteró por trascendidos de vecinos que el traslado de la autovía de Punilla implicará que la ruta pase no sólo por su campo, sino directamente por su vivienda. La mujer se dedica a la cría de animales y venta de pan casero y señaló a EL DIARIO: «Yo no quiero que me saquen de acá, porque mi fuente de trabajo la tengo acá. Yo vivo de los animales y no voy a salir de acá, por más plata que me den. No estoy de acuerdo con la autovía, ni con perder mi casa».

El próximo 9 de abril está prevista la audiencia pública donde los vecinos de la zona tendrán la posibilidad de plantear sus inquietudes en torno al proyecto.

La autovía se extenderá desde la comuna de San Roque hasta Molinari (en las afueras de Cosquín), pasará por Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y luego continuará hacia la localidad de La Cumbre.