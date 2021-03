Vuelve el calor y la lucha contra el mosquito del dengue

Con la vuelta de las altas temperaturas, vuelve también la lucha contra el dengue. En la ciudad de Carlos Paz, destacan que no se registraron casos durante el verano aunque piden a los vecinos estar alertas.

Se viene realizando una campaña de prevención porque estamos ingresando a la época donde hay mayor proliferación de mosquitos y se recomienda evitar que haya agua estancada en los recipientes de las viviendas.

La doctora Sofía Cagnone expresó a EL DIARIO: «Hace mucho calor y junto con la humedad y la lluvia conforman el ámbito propicio para que se reproduzca el mosquito vector, el único transmisor de esta enfermedad. No tiene vacuna eficaz, ni tratamientos específicos, la única forma de controlarla es a través del vector y eso es evitando la proliferación. Los mosquitos ponen los huevos en agua limpia, quieta y con poca profundidad. Son los recipientes que tenemos en nuestros domicilios, en patio y zonas aledañas. Los floreros y porta macetas dónde quedan restos de agua y se encuentran en lugares más frescos, las cubiertas en desuso, no debemos tener recipientes que junten agua y lavarlos cada tres días».

«La persona que lo padece presenta un cuadro de síndrome febril inespecífico, puede ser leve o malestar general con cefalea, lo que se conoce como fiebre quebrantahuesos. La persona no tiene posibilidad de levantarse de la cama por dolor, fuerte dolor abdominal con vómitos y diarrea»; agregó la doctora.

«Este año no se han tenido casos en la ciudad de Carlos Paz, ni a nivel global. Se ha visto un descenso de casos muy importante que se debe a varias razones, siempre después de un brote de dengue la gente queda más sensible, consciente y genera inmunidad. Recordemos que no tenemos circulación autóctona de virus»; completó.