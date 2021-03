Comenzó la vacunación a menores de 60 años en el Arena

En el día de hoy comenzó a realizarse en el estadio Arena de nuestra ciudad la vacunación a todo el personal de salud y docente menores de 60 años.

La campaña comenzó ya hace algunas semana atrás donde se dio prioridad a geriátricos y personal de salud que trabaja en los mismos, siguiendo por personal docente y de salud en actividad mayores de 60 años. Asimismo el secretario de salud Julio Niz, recordó la importancia de vacunarse y explicó cómo viene el cronograma de vacunación.

"Nos han enviado un lote de 500 vacunas y en el día de ayer vinieron cerca de 300 personas. La gente debe seguir insistiendo por el CIDI, y les pedimos que si no reciben la información que no vengan, las vacunas llegan con un padrón y si no están registradas en ese padrón no se van a vacunar" aseguró.

"Nosotros continuamos con la etapa de mayores de 70 años y todavía tenemos vacunas que corresponden a ellos. No creemos culminar hoy, tenemos fecha también el día lunes" afirmó y aseguró que el "esquema de población objetivo lo determina la provincia a partir de las vacunas que nos liberan a los distintos sectores. Llevamos desde el comienzo alrededor de 1300 vacunas aplicadas, que es un porcentaje muy bajo si tenemos en cuenta que necesitamos que la población y los vecinos reciban las vacunas" sentenció.