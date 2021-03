Operaron a Pata Villanueva: «Ahora tenemos 48 horas para ver qué pasa»

Uruguay. El pasado 14 de febrero, Pata Villanueva sufrió un grave accidente doméstico en su casa de Punta del Este, que le provocó una fractura de cráneo, hecho por el cual debió ser internada en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril.



Luego de dieciocho días y algunas cirugías, ayer le hicieron una intervención reparatoria en la cabeza. “Consiste en colocar la parte del hueso que fue cortada, que eso empiece a soldar y la reconstitución del cuero cabelludo. Esa etapa, que fue preparada durante todo estos días, hoy se terminó”, informó el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en diálogo con Intrusos. Y detalló: “El médico es muy optimista, tiene un ida y vuelta con ella que dice que es muy positivo. A partir de ahora tenemos 48 horas para ver qué pasa con eso”.



Por otra parte, reveló que tuvo un breve encuentro con dos de los hijos de la ex del Conejo Tarantini, Robertino y Bernardita. “Confirmaron que la operación fue un éxito y que están profundamente agradecidos del tratamiento que ha tenido toda la prensa. Y también me dijeron que la cantidad de apoyo y de rezos que ellos recibieron a través de las redes es increíble. Están sorprendidos del cariño y del respeto que le tienen a su mamá”, señaló. Y agregó: “Con lágrimas en los ojos me dijo que vinieron a Uruguay con el peor de los pronósticos y lo que ha ocurrido en estos días es un verdadero milagro”. Por último, el periodista destacó que “empiezan a aparecer las buenas noticias”. (Infobae)