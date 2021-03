Para «TITI» Osvaldo López

Domingo 7 de marzo de 2021

Papi: al cumplirse cuatro años de tu partida te recordamos con mucho amor y cariño. El vacío que dejaste se siente todos los días. Te extrañamos mucho. Aunque te fuiste, seguimos las huellas que dejaste en nuestros caminos. Nunca nos olvidaremos de tus enseñanzas de ser buenas personas y honradas; ayudar al prójimo y, siempre seguir el camino del bien. Descansa en paz.

Me gusta pensar que voy a verte.

No sé en qué lugar, ni en que estación o circunstancia.

No sé si hoy, mañana, en unos años o en alguna otra vida.

No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos; en forma de personas, de agua y piedra, flor y tierra o lluvia y cielo.

Sólo pensar que voy a verte de algún modo;

en algún tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente.

Sólo pienso en eso.

Me gusta pensar que voy a verte.



Hasta siempre…!

"Titi" López

07- 03- 2017

Tu Familia