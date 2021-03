Carlos Paz, las mujeres y el turismo: motores de la economía

Las mujeres se han convertido en líderes dentro de la industria turística de Villa Carlos Paz. Hay empresarias, propietarias de restaurantes y hoteles, comerciantes y hasta productoras teatrales que alimentan la principal actividad económica de la ciudad y lograron sostenerla a pesar de la pandemia.

En el Día de la Mujer, EL DIARIO dialogó con tres de ellas que lograron sobreponerse a las múltiples crisis, disputar la hegemonía masculina en el mundo empresarial y comenzar a escribir un historia diferente vinculada al motor de nuestra economía. Ellas mandan en estos exitosos negocios.

Mariana García es dueña de los bares Gitana y Gypsy, reconocida emprendedora de la ciudad y expresó: «Estuve toda la vida ligada a la gastronomía, porque viene de mi familia. Tuve otros negocios, como locales de ropa, de decoración, pero lo mío es la gastronomía. Siempre busco algo para hacer y no quedarme quieta. Tengo tres hijos, a veces no me alcanza el día para todo, pero disfruto mucho de tenerlos conmigo. A lo largo de los años, me ha pasado que lleguen personas y proveedores y pidan a hablar con mi marido, pero la que está al frente del negocio soy yo. Así que me impongo y hablo yo».

«Creo que cada vez pasa menos, porque todo va cambiando y hoy la mujer tiene voz y voto. Eso de la mujer sumisa, ya no va más»: manifestó a este medio.

Graciela Muñoz es propietaria del Gran Lourdes Hotel, abogada y la heredera de Roberto Muñoz y su emprendimiento familiar. «Soy hija única, me egresé de la Universidad Nacional de Córdoba y me dediqué de lleno al emprendimiento familiar. Tuve que afrontar muchos prejuicios y recuerdo siempre una anécdota con mi padre. Frente a una situación que me desbordaba, me largué a llorar delante de un empleado del hotel y mi padre me apartó y me dijo: `Tenés una enorme desventaja para llevar adelante el hotel, sos mujer. Jamás muestres debilidad frente a terceros´. Mi padre no lo dijo discriminándome, sino en relación al mundo que vivíamos. Él siempre apoyó mis ideas y puso toda su confianza en mí»; contó.

«Me hice cargo del hotel a mis treinta y tantos años y hasta cuando iba al banco, tenía que enfrentar un desafío. Hoy por suerte los tiempos han cambiado. En Carlos Paz, conozco muchas mujeres que llevan hoteles y tengo varias amigas que son un ejemplo como empresarias y personas. Estoy convencida que el turismo y la hospitalidad, le deben mucho a la cordialidad, la inteligencia y el tacto de las mujeres»; añadió.

Por su parte, Gladis Gallo es la encargada de Regionales Jenara y El Puente y dijo: «Yo estoy a cargo de estos locales desde hace unos diez años, la verdad que es una gran responsabilidad pero es lindo trabajo. Tengo un equipo que trabaja muy bien y en mi caso, nunca tuve problemas por ser mujer. Soy madre de un nene de 14 años, vivo en Villa San Nicolás y creo que las mujeres somos el gran motor de la sociedad. Hacemos de todo, somos quienes trabajamos, criamos a los hijos, cuidamos la casa y es bueno que cada vez se vean más mujeres ocupando nuevos roles en la sociedad».