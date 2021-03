VIDEO: El regreso a clases en el colegio Carande Carro

Tras los reclamos por las condiciones en que se encontraban las instalaciones provisorias del colegio, finalmente este lunes se retomaron las clases presenciales en el IPEM 190 Carande Carro de Villa Carlos Paz. A las ocho de la mañana, volvieron a las aulas los estudiantes de Sexto Año y comenzaron su vida secundaria los alumnos del Primer Año.

La directora de la institución, Laura Frini, dialogó con EL DIARIO y dijo que «están dadas las condiciones» para reanudar la presencialidad, luego de un año que estuvo marcado por la pandemia y las clases virtuales.

«Tenemos las habilitaciones y desde el primero de marzo estamos conectados virtualmente. Recién hoy arrancamos con la presencialidad, pero no es que la escuela estaba cerrada y no funcionaba. Desde el 1 de marzo estamos trabajando con alumnos y desde el 19 de febrero con los docentes. El viernes pasado, me faltaba la documentación que es lo que respalda esta vuelta a las aulas y llegó todo el sábado a la mañana. Los dos galpones están listos y tenemos la habilitación de los bomberos de Córdoba, porque esta es una escuela provincial»; destacó Frini.

Por su parte, un grupo de padres se hizo presente hoy en el lugar para verificar las condiciones y volvieron a cuestionar la vuelta a clases presenciales. «Vinimos hacer un seguimiento , vemos que las salidas de emergencia tienen candado, los baños están afuera y adentro falta ventilación y distanciamiento. A nosotros, con todo el respeto que se merecen los bomberos de Córdoba, nos gustaría que corroboren las condiciones edilicias los bomberos de Carlos Paz y eso lo tiene que solicitar la directora. Estamos velando por la salud y el bienestar de todos. Para la inspección, tiene que estar presente el ERSEP, del área de seguridad e higiene y vemos que falta seguridad»; denunciaron.