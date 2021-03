El duro mensaje de Karina Gao a su marido antes de ser inducida al coma

Buenos Aires. El 5 de febrero pasado, Karina Gao tuvo que ser inducida a un coma farmacológico porque tenía comprometido su sistema respiratorio a causa del coronavirus. La noticia conmocionó a todos, especialmente porque la cocinera de Flor de equipo está embarazada, y sorprendió que ella misma lo contara a través de sus redes sociales minutos antes del hecho. Ahora, mientras está recuperándose en su casa, Karina reveló el fuerte mensaje que le envió a su marido, el cocinero francés Dominique Croce, por si no lograba salir adelante.



“Esos 15 minutos en los que me dijeron que me iban a intubar, que me iban a poner en coma, fueron los minutos en los que más miedo tuve en toda la internación porque uno sabe que cuando entra en coma, no sabés cuando salís. Además no llegué a despedirme de nadie”, relató Gao, vía Zoom, al aire del programa que conduce Flor Peña por la pantalla de Telefe.



“Entonces les hice un video chiquitito a mis hijos en el que les pedí disculpas que no los podía acompañar en su crecimiento. Y después le escribí al franchu (su marido) y le dije ‘Vos sé feliz, si no llego a superar esto armate una nueva familia’”, detalló sobre esos desesperantes minutos antes de ser inducida al coma.



Asimismo, Karina Gao le escribió a sus padres y “les pidió perdón porque no los podía cuidar”. “Soy hija única y ellos están en una edad en la que los tengo que cuidar. Le pedí al franchu que me cuide a mis papás”, concluyó. (Pronto)