La Cumbre: Milagros batalla por su vida

La Cumbre.- Milagros Lucente, la joven de La Cumbre que fue brutalmente atacada por su pareja con una pala, lucha minuto a minuto por su vida en la sala uno de la terapia intensiva del Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba donde se encuentra internada desde el pasado domingo.

Directivos de ese nosocomio le dijeron a EL DIARIO, que la joven pelea por su vida y que al mantenerse estable es un gran paso hacia la recuperación: "ya han pasado 72 horas del ataque y las próximas 24 horas son fundamentales para conocer su evolución" destacaron.

Esta mañana se le realizó una nueva tomografía y su estado neurológico es estable.

Un violento

Mauricio Jaime (23) que se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer e imputado por "tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género", siempre fue violento, según aseguraron los padres de la joven.

Apenas se enteró del ataque, el papá de Milagros viajó de Buenos a Córdoba y ahora está con sus hijos, su pareja y los abuelos de Milagros a la espera de cómo evoluciona.

Sobre la relación que Milagros tenía con Mauricio, contó que no veía con buenos ojos la situación: "Mi hija tuvo tres años de relación con él, y cuando se fue a vivir conmigo en Buenos Aires, se lo sacó de encima, es una forma de decir, porque él era un pibe adicto y yo no le veía ningún futuro con él pero jamás me imaginé algo así".