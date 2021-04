Con refuerzo en los controles, Carlos Paz recibe al turismo

El gobierno municipal intensificará la presencia en las calles de Carlos Paz para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la Semana Santa, ante la llegada de un importante afluente turístico y la necesidad de extremar los cuidados por el impacto de la segunda ola en el Valle de Punilla.

Se controlarán los boliches para evitar situaciones como la que se registró días atrás en la ciudad de Córdoba, desalojar las fiestas clandestinas y evitar concentraciones masivas en los puntos icónicos de la ciudad.

Las autoridades apelaron a la responsabilidad de vecinos y turistas para evitar que la situación se desmadre y derive en un incremento descontrolado de los contagios de COVID-19 durante las próximas semanas.

El secretario de Gobierno, Darío Zeino, expresó a EL DIARIO: «La intención, en principio, es replicar el trabajo que se realizó durante el verano, con la misma cantidad de personas y reforzando los controles. También vamos a sumar la colaboración de la Policía que estará realizando controles en lo que es la vía pública, desalojando las reuniones no permitidas y fiestas clandestinas y verificando que se respete el distanciamiento en los locales gastronómicos».

«En las últimas semanas, vimos que han disminuido las fiestas clandestinas pero eso tiene que ver con las condiciones climáticas. Hemos notado que muchos se han relajado y vamos reforzar las visitas a los locales gastronómicos. Ayer se mantuvo una reunión con los dueños de boliches y pubs, para recordarles que sólo pueden funcionar como bares y restaurantes y que no deben permitir a los presentes que bailen dentro de sus locales»; agregó el funcionario.

«La modalidad de trabajo es tipo bar y no que se conviertan en boliches, ya que en las últimas semanas se han generado algunas clausura en locales donde no se estaban cumpliendo con estas disposiciones. El hecho de que no tengamos los balnearios, como ocurrió durante la temporada de verano, también implica que no haya una concentración masiva de gente en la costa del río. Las expectativas son muy buenas para este fin de semana, ayer por la tarde, ya empezó a ingresar gente y está mañana temprano, vimos mucho movimiento en la Avenida San Martín»; completó.