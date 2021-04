UTA levantó el paro, pero habrá bloqueos en puntas de línea

Córdoba. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente acordó levantar el paro que tenía previsto y los colectivos funcionarán el fin de semana de 6 a 21, "en un esquema de contingencia". Choferes de Ersa anticiparon que impedirán las salidas de las unidades.



El gremio de los choferes de los colectivos urbanos había dispuesto durante todo este viernes la medida de fuerza luego del deceso del trabajador de Ersa, Gustavo Cuello (43), cuyo cuerpo fue encontrado en la noche del jueves en Villa Boedo.



La Municipalidad de Córdoba informó que el acuerdo fue posible "gracias al compromiso asumido por la fuerza policial para reforzar los servicios de vigilancia en los sectores solicitados por el gremio y las empresas en sectores considerados críticos".



Pese al acuerdo entre las partes para el regreso del transporte desde hoy, los choferes de Ersa que se convocaron en el centro descartaron retomar a sus puestos de trabajo y anticiparon que bloquearán la punta de línea desde las madrugada.



"Con esta asamblea decidimos ir a Camino San Carlos para no dejar salir los coches. No queremos que se levante una medida cuando se perdió la vida de un compañero y no se hace el duelo de la familia", dijo uno de los trabajadores que pidió resguardar su identidad.



Aclaró que el bloqueo será en Ersa, aunque insisten para que la medida de fuerza se traslade a Coniferal, Aucor y Tamse. "No se trata de solucionar sólo con circular de 6 a 21, queremos los adicionales como corresponde, que los dirigentes de UTA del la cara", reclamó.



En el mismo sentido, uno de los convocados había solicitado que el gremio "se haga eco de nuestro reclamo, que es la falta de seguridad en los coches".



Otro colectivero dijo que esperan que algún representante legal "explique lo acordado en la mesa de diálogo". "Nadie nos da seguridad, el gremio no gestiona nuestra reclamo y ahora pasó esta desgracia. Los refuerzos estarán uno o dos días, y después desaparecen", declaró a Cadena 3.



El cuerpo del colectivero fue hallado a metros de la unidad.



Investigan la muerte de un chofer



La Justicia trabajaba ayer para determinar las causas que culminaron en el fallecimiento del conductor. El cadáver fue encontrado en barrio Villa Boedo, a metros de la unidad, de la línea 73, en la que había prestado servicio durante la jornada de este jueves.



Los primeros datos extraoficiales apuntaban a una posible muerte natural, sin embargo la titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Carla Esteban, descartó esa hipótesis al sostener que el cuerpo presentaba “varias lesiones posiblemente por un robo”.



El fiscal de Instrucción, Tomás Casas, está a cargo de la investigación y dispuso el secreto de sumario, por lo tanto se desconocen detalles de la causa de la muerte.



En las últimas horas se conoció que los investigadores estaban en busca de los objetos personales de la víctima fatal. Mientras que la billetera que se encontraba en su casa fue entregada por la esposa, hasta ayer a la noche no había novedades sobre el celular. (Cadena3)