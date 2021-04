¿Qué se dijo en la audiencia virtual por la autovía de Punilla?

Finalmente, ayer comenzó la audiencia pública virtual por un nuevo tramo de la autovía de Punilla que servirá como alternativa a la Ruta 38. La empresa Caminos de las Sierras expuso el trazado que pasará por las localidades de Bialet Massé, Santa María y Cosquín y hubo fuertes cuestionamientos por el impacto que tendrá sobre el bosque nativo, sitios de valor arqueológico y sobre la vida de decenas de familias que serán expropiadas.

Ambientalistas y organizaciones sociales se expresaron para que se declare inconstitucional la audiencia pública, asegurando que no garantiza, promueve ni favorece la participación ciudadana y viola los derechos de igualdad, transparencia, progresividad.

Por otro lado, argumentaron que la región carece de otras necesidades prioritarias, como la falta de agua en algunos sectores, instituciones educativas y falencias en materia de salud.

El nuevo trazado de la obra está previsto que se extienda por 40 kilómetros desde la Variante Costa Azul, al noreste de Villa Carlos Paz, hasta el ingreso a La Cumbre, por el oeste de la Ruta 38. El primer tramo, de 15 kilómetros, conectará el puente José Manuel de la Sota con el paraje de Molinari, atravesando las localidades de San Roque, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. El segundo tramo irá desde Molinari hasta La Cumbre, pero su construcción está planteada en una etapa posterior.

Unas de las consideraciones que se hizo ayer, es que el 29% del bosque nativo atravesado por la traza es considerado Zona Roja y el 71%, Zona Amarilla con un 78% de especies nativas. Asimismo, se puso en valor la importancia de conservar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos existentes en la zona y las viviendas que serán afectadas por la obra.

También se cuestionó el impacto que la autovía tendría sobre la reserva hídrica de Los Gigantes y el Río Yuspe y la desembocadura del Río Cosquín en el lago San Roque.

Inés Rummel, integrante de la asamblea de vecinos de Cosquín, expresó a EL DIARIO: «Me dio mucha pena que durante la exposición de Caminos de las Sierras no se abordara el tema de las expropiaciones de manera ética y humana. Estamos hablando de vidas humanas, se hablan de unas 55 familias que no han sido tenidas en consideración. En lo ambiental, el proyecto señala que la autovía pasará por Zona Roja y Zona Amarrilla y las formas de mitigación que ofrecen son ridículas, no son aplicables. Con la autovía en San Roque, ya hemos visto que ni siquiera lo hacen y que es muy costoso».

Es importante destacar, que la audiencia se extendería hasta el el 13 de mayo por la gran cantidad de inscriptos (686) que buscarán pronunciarse sobre una obra polémica. Ayer hablaron los primeros ocho anotados en el inicio de un cronograma fijado por las autoridades provinciales.