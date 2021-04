La concejal Natalia Lenci contrajo coronavirus y está aislada

La concejal carlospacense Natalia Lenci (UCR) fue diagnosticada con COVID-19 y se encuentra aislada en su domicilio, al tiempo que en las próximas horas serán hisopados los integrantes de su familia. Según expresó a EL DIARIO, comenzó a experimentar algunos síntomas como pérdida del olfato y dolores musculares que fueron agravándose.

«Primero pensé que podía tratarse de cansancio, pero los síntomas no se iban y decidí hisoparme. Me dio positivo, así que estoy aislada en mi domicilio. Ayer estuve un poco mal físicamente y hoy, me duele mucho el cuerpo»; destacó.

«Estoy haciendo reposo y la verdad es que un virus muy dañino, siento todo el cuerpo adolorido. Ahora, serán hisopados otros miembros de mi familia que se han convertido en contactos estrechos»; completó.