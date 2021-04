Una policía amamantó al bebé atacado con un tenedor

Una mujer policía amamantó al bebé salvajemente herido con un tenedor en la ciudad de Córdoba y su imagen se viralizó en las redes sociales. Se llama Yamile Mitlacher y dijo que respondió a su instinto maternal mientras custodiaba al pequeño, que sigue internado en el Hospital de Niños bajo la tutela de la SeNAF.

El bebé tiene ocho meses y sufrió una importante lesión en su cabeza, luego que se le clavara un tenedor en un confuso hecho que la justicia investiga en el barrio Ferrer. Fue detenido un joven de 18 años por el caso y también se aplicó una restricción a su madre.

Durante una entrevista con canal Doce, Mitlacher contó que estaba cumpliendo con una consigna policial y que se percató que el pequeño no estaba comiendo y decidió darle el pecho. «Lo vi inquieto, apenas lo levanté me di cuenta que necesitaba la teta. Fue instinto maternal. Se me partió el alma, le di el pecho y se durmió. Cuatro veces tomó de la teta»; expresó la uniformada.

Es importante destacar, que Mitlacher es mamá de tres hijos (uno de ellos de un año y en período de lactancia).