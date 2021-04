Carlos Paz: Suben las multas y se secuestrarán las motos con escapes libres

La ciudad de Carlos Paz endurece su lucha contra los ruidos molestos provocados por los vehículos con escapes libres que atenten contra la calidad de vida de los vecinos. Se secuestrarán las motos y vehículos que no cumplan con las disposiciones municipales y se aplicarán multas más severas a quienes cometan la infracción.

Los rodados secuestrados no serán devueltos a sus propietarios hasta que no hagan el cambio de equipo incorporando silenciador y se prohíbe además la comercialización de caños de escapes no reglamentarios ni homologados.

Las multas por falta de silenciador o alteración de los mismos tendrán un valor de entre cincuenta veces el precio del litro de nafta súper (en base a los valores de YPF) a noventa veces. Y en caso de primer reincidencia, el conductor y/o el/la titular del vehículo, será sancionado con una multa del 50% más de lo impuesto por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas y se procederá a suspender la licencia de conducir por 15 días.

En caso de segunda reincidencia, se aplicará el doble de lo fijado a la primera sanción establecida y se procederá a la suspensión por 30 días de la licencia de conducir.

Asimismo, ante casos de silenciador con deficiencias de funcionamiento y la producción de ruidos motivados por causas imputables al rodado, motor, carrocería, carga del vehículo, será sancionado con una multa de entre treinta (30) veces el valor del litro de nafta súper (YPF) a cincuenta (50) del litro de nafta súper (YPF).

En el mismo sentido, el uso de escape antirreglamentario por automóviles y moto vehículos, será sancionada con multa de entre cincuenta (50) veces el valor del litro de nafta súper (YPF) a noventa (90) del litro de nafta súper (YPF) que rija en esos momentos.

El concejal Leonardo Villalobos (Carlos Paz Unido) expresó a EL DIARIO: «Estuvimos manteniendo reuniones con vecinos para modificar la ordenanza de ruidos molestos y puntualmente, vehículos a motor que provocan ruidos. Se analizó la situación con personal de Seguridad VCP, efectivos policiales y centros vecinales (como Santa Rita) para modificar una ordenanza que está sancionada desde la década del ochenta. Es un proyecto unificado entre una propuesta impulsada por la concejal Natalia Lenci y otro que veníamos trabajando entre todos los ediles y se ha dado forma a una normativa muy completa».

«No sólo abarcamos el problema del ruido molesto en sí, no nos metemos con los decibeles, sino más en las multas y el fin último que es cambiar ese caño de escape alterado o roto. Y se controla si el caño es el reglamentario. Se modificó también el valor de las multas que estaban muy desactualizadas y pusimos un mínimo y un máximo para cada infracción. Se agraven las penas ante reincidencias y se pueden llegar a suspender la licencia a conducir»; agregó.

«Uno de los trastornos que la gente se quejaba era el ruido a la noche, muchos vecinos padecen estos ruidos y atentaban contra la calidad de vida de los vecinos. Más allá de los controles que se están haciendo en la ciudad, estamos dando herramientas para endurecer las sanciones y erradicar los caños de escapes libres»; completó.