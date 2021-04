La policía de Córdoba sumó a 12 mujeres a sus cuerpos especiales

Luego de culminar con el primer curso de capacitación destinado al personal femenino de la Policía para integrar cuerpos especiales, 12 mujeres fueron seleccionadas para ser incorporadas a los distintos grupos de élite como el Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER), Servicios Especiales de Operaciones Motorizadas (SEON), Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Guardia de Infantería, entre otros.

La formación -llevada a cabo entre el 1 de marzo y el 15 de abril- tuvo como pilares fundamentales determinadas asignaturas que son parte esencial en la actividades operativas de la Policía, tales como: conducción de patrulleros, defensa personal, técnicas de operaciones urbanas y tiro defensivo.

“El proceso evolutivo que vive la sociedad en su conjunto no puede sustraer a la Policía de la Provincia de Córdoba. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad ha apoyado las políticas propuestas desde la conducción operativa de la Institución, y nos resulta sumamente auspicioso que la misma no tenga ningún área que no cuente con la presencia de personal femenino operativo”. aseguró el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, durante el acto de cierre del curso realizado este viernes en Jefatura.

Durante los días de instrucción se realizó un riguroso entrenamiento físico con el objetivo de potenciar las capacidades y destrezas desarrolladas por el personal femenino de la institución y a fin de brindarles un mayor respaldo al momento de realizar diversas acciones que demanden un gran esfuerzo en su resolución.

«La mujer cumple un rol esencial, logrando cada día la equidad que debe existir en nuestra institución para poder cumplir tareas y funciones en todas las dependencias policiales, con esa premisa nace este proyecto de dictar una capacitación integral», remarcó a su turno la Jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti.

En este contexto, se trabajaron también numerosas situaciones en las que deben aplicarse los conceptos del uso legal y racional de la fuerza, basados en el protocolo que los rige.

Finalmente aprobaron el cursado 12 mujeres que a partir de ahora comenzarán a formar parte de las filas de los diversos grupos especiales que integran la Policía.