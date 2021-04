Dos cordobeses en el consejo de adolescentes nacional

Milena es de Villa María. Ella viene participando activamente en el Consejo Provincial de Adolescentes (CPA), un espacio promovido por la SeNAF cuyo objetivo es que este segmento poblacional sea partícipe -con su pluralidad de voces e intereses- en el diseño de las políticas públicas. Martín, por su parte, se encuentra alojado en un centro socio-educativo y desea colaborar en este proyecto para que muchos chicos y chicas que se encuentran en una situación similar a la de él puedan salir adelante.

Ambos fueron seleccionados para conformar el flamante Consejo Consultivo de Adolescentes que puso en marcha la SeNAF Nación y que –al igual que el CPA local- contará con representantes de entre 13 y 17 (actualmente hay 32 consejeros de todo el país, más los suplentes).

Milena y Martín buscarán trasladar la experiencia del CPA local a nivel nacional. “Llegar a esta instancia, luego de haber tenido la posibilidad de postularme, es algo increíble para mí. El vivir la experiencia y tener la oportunidad de ser partícipe de este espacio me resulta maravilloso. Después de tanta lucha, tanta militancia y esfuerzo hoy puedo decir con orgullo que se creó el primer consejo nacional adolescente y yo soy parte de esto”, manifiesta la joven oriunda de Villa María

A lo que Martín agrega: “Es un orgullo poder representar a todos los chicos que hoy pasan una situación de conflicto con la ley penal juvenil. Es muy importante para mí participar de un proyecto como este y aportar propuestas nuevas al consejo. Creo que a través de mi participación podemos llegar a mejorar la condición de vida de los jóvenes”.

Serán ellos, junto a sus pares de otras provincias, quienes buscarán trasladar sus voces y debates al diseño de las políticas públicas destinadas a este grupo social. De hecho hay temas que les interesan de un modo especial. “Logré identificar que uno de los temas puntuales que se repiten en cada organización en la que estuve es el de la educación sexual integral. En el CPA de Córdoba estuvimos trabajando bastante en esto por lo que tengo mucho material para trasladar y compartir”, expresa Milena quien en 2020 –junto al resto de los adolescentes del CPA- promovieron un ciclo de podcast sobre ESI que actualmente está disponible en Spotify bajo el título “Tu voz cuenta”.

Por su parte, Martín también adhiere al abordaje de ESI aunque suma otras problemáticas: “Nosotros, como adolescentes, conocemos los conflictos que vivimos y nos afectan día a día, por eso es importante que escuchen nuestra palabra y nuestras ideas a la hora de dar respuesta a esos conflictos. Una de las situaciones que noto es que cuando salimos del centro socioeducativo no tenemos el apoyo y la contención que encontramos acá y eso nos lleva a volver a tomar malas decisiones. Por eso creo que es importante fortalecer las actividades en el afuera (clubes deportivos, talleres, escuelas, etc.), para que al egresar tengamos contención en esos espacios. También me interesan temáticas como la educación sexual y la diversidad de género, la violencia institucional, el consumo de sustancias y el respeto por las diferencias culturales y creencias personales”.

Frente a la importancia de que dos jóvenes de la SeNAF se sumen a esta iniciativa, Georgina Tavella, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, reflexiona: “Es valioso que sigamos fortaleciendo dispositivos y espacios en los que podamos escuchar la voz de los y las adolescentes. Creemos que es fundamental salir del adulto-centrismo y escuchar a los jóvenes, tomar sus inquietudes y propuestas a los fines de fortalecer algunas políticas públicas, cambiar otras y proponer nuevas. Estamos trabajando en eso, de hecho queremos hacer un CPA más plural, más federal. Queremos que todas las chicas y chicos puedan vivir y formarse en esta experiencia y por eso estamos pensando abrir, en breve, un espacio específico para ellos. Además tenemos previsto lanzar un programa provincial de autonomía para todos y todas las chicas que estén no solo en conflicto con la ley penal sino también sin cuidados parentales. El objetivo es que puedan fortalecerse para salir del sistema de protección con trabajo, educación y herramientas emocionales”.