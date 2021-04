Carlos Paz: tres testimonios de la dura batalla en Malvinas

"Lo elegí y volvería a ir, me preguntaron y firme que volvería. Pero nunca más fui a Malvinas. Sería un premio mayor poder ir aunque sea a rezar un padrenuestro a nuestros compañeros, sería cerrar una hoja de mi vida" aseguró el veterano de guerra Ricardo Vélez representante de Unidos por Malvinas a este medio.

“Yo tenía 18 años, estaba en Tierra del Fuego Batallón 5, infantería Marina y el día 8 de abril partimos a Malvinas. Nos formaron en la Plaza de Armas y nos dijeron que el que quería ir, era libre de elegir. Yo elegí ir y estuve desde que empezó hasta que terminó. Era fusilero, cargaba municiones para todos lados, estuve al frente y luego 15 días prisionero. Allá uno de mis amigos murió en mis brazos" aseveró Vélez.

Sobre su vida actual, pero con una mirada en el pasado, Vélez aseguró que "quedó una cuenta pendiente. Mis compañeros que quedaron allá son los verdaderos héroes. Nosotros somos veteranos, malvinizamos, organizando, esperamos el 2 de abril y somos una más de la sociedad, sin contar los diez años que estuvimos olvidados. Ya nos acostumbramos a qué nos olviden y bueno te tenés que adaptar. Te da emoción ver qué los chicos se ponen una chomba que diga que las Malvinas son argentinas, cuando otros se ponen una chomba con la bandera inglesa. Y que un pibe se pongan la remera que diga las Malvinas son argentinas es un orgullo" aseveró.

"No sabía que íbamos a tomar Malvinas"

Por su parte, otro veterano de guerra, Francisco Cabrera relató que estuvo el 2 de abril, día del desembarco; "desembarcamos a las cinco de la mañana, dónde nos estaban esperando los ingleses. Tuvimos la primera baja que fue el capital Giachino. Bajaron primero los comandos anfibios, después desembarcamos nosotros, yo era un soldado clase 62 . Estuve sólo un día. La misión nuestra era tomar Malvinas y volver al continente sin quedar ninguno y luego retomar las relaciones diplomáticas. Yo tenía 18 años, no sabía que íbamos a tomar Malvinas, no sabíamos que existía y que íbamos a una guerra. El 1 de abril recién nos informaron" aseveró.

"Ojalá argentina nunca más tenga que llegar a algo así"

Por su parte, Sergio Canova, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas zona sur relató los acontecimientos de aquel abril. “en la toma yo tenía 20 años, en el servicio de la Armada . Me correspondía la baja el 1 de abril, pero el 28 de marzo empezaron a haber movimiento raros en el puerto Belgrano. Yo está en el portaviones ARA 25 de Mayo".

Y agregó: "empezaron a cargar muchas cosas, y hubo algo inusual; en un momento se corrió la voz de que se había roto un paquete y eran bolsas mortuarias. Hasta que salimos a navegar aunque no sabíamos adónde íbamos . Pensamos que íbamos a las islas Georgia".

"El día 29, después de 2 horas navegando, nos informaron de que estábamos participando del "Operativo Rosario" que consistía en la toma de las islas Malvinas. Yo estaba en mantenimiento eléctrico, y nos dijeron que cada cual que cumpliera su tarea, que no saliera luz en las noches del buque. Esos días que estuvimos nos informaron que la operación nuestra fue un éxito. Pero ya teníamos una baja, el fallecimiento del comandante Giachino. Dos días después la tanda de Córdoba volvió. El barco volvió a salir y la pasaron difícil después de que hundieron al crucero Belgrano" relató Canova.

"No sé si porque era joven, pero cuando nos dijeron primero fue sentir sorpresa y después felicidad porque pensamos que íbamos hacer historia recuperando algo nuestro. Hoy se vive con angustia, por los que quedaron en las islas, en el mar y por su familia. Yo no quisiera estar en la piel de los qué les tocó ir casa por casa, informar de que su hijo, hermano, padre , esposo falleció en las islas. No lo quiero ni imaginar. Ojalá argentina nunca más tenga que llegar a algo así" finalizó.