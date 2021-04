Roberto Piazza, luego de recibir el alta: «No puedo caminar»

Buenos Aires. El diseñador Roberto Piazza había sufrido varias caídas y golpes que lo dejaron postrado. “Estoy con grandes dolores”, admitió a sus seguidores en un video de Instagram.



A raíz del accidente ocurrido a principios de abril, el diseñador tuvo que regresar rápidamente de España y fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Trinidad de Palermo.



“Quiero informar a todos que mi pareja, Roberto Piazza se encuentra internado en terapia intensiva, Unidad coronaria en el Sanatorio Trinidad Palermo. Debido a estudios que se le han realizado se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias”, había informado Walter Vázquez, pareja de Piazza hace 30 años.



“Le dieron el alta porque estuvo bajo control todos estos días y estaba todo ok y ahora estamos en nuestra casa, en nuestra Maison, donde trabajamos y vivimos. El martes vamos a estar visitando al doctor, que ya hoy hablamos por teléfono con él para que repare y empiece a hacer tratamiento de rehabilitación con todos estos temas”, continuó Vázquez.



Y añadió: “El esguince del pie es lo peor que tiene, porque es un esguince mal curado de enero de las caídas de la nieve. Ya pasaron tres meses y eso es lo que le imposibilita caminar bien y al final le produce dolores en todo el cuerpo, desde el pie hasta la columna. Así que mañana lo ve al doctor, le ve la mano, cervicales, y ya le enviaré los estudios para qué él empiece a estar óptimo y pueda moverse y recuperar un poco la fuerza”.



En esa línea, informó que el estado coronario del diseñador es satisfactorio. “Salió ok. Ahora hay que hacer una especie de seguimiento con un médico cardiólogo también, que ya lo tenemos, y cambiar un poco de hábitos: hacerse problema por las cosas que realmente lo tienen, alimentación sana nosotros siempre la cumplimos, no somos personas que tengamos vicios, no fuma, no toma alcohol, no se droga, entonces hay un organismo bastante sano como para que se rehabilite enseguida”, aseveró.



Horas antes de recibir el alta, el diseñador se había filmado para tranquilizar a sus seguidores.



“Quiero agradecer a todos los que me escribieron por redes sociales, por teléfono, etc. Me dieron el alta de algo que me pasó en Madrid, que me caí cuatro veces. Tuve un accidente muy feo que de ahí se fue agrandando. Tengo esguinces por todos lados, por eso vine al hospital. Fueron días de dolor mortal. Cuando ingreso me encuentran que tengo el corazón con agujeritos. Dos de las arterias estaban totalmente tapadas, por ende, de pedo estoy hablando con ustedes hoy. Me operaron al toque y el corazón está nuevo, con todos los cuidados que esto respecta”, dijo en la filmación.



Y remarcó: “No puedo caminar, estoy casi inmovilizado y con grandes dolores; la mano derecha no puedo ni moverla. Estoy bien, contento. Gracias a Walter que estuvo conmigo hasta ahora. Nos vamos para casa. Estoy muy cansado y tengo mucha hambre”. (Cadena3)