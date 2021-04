¿Cuánto cuesta alquilar en la ciudad de Carlos Paz?

«La demanda de alquileres creció y está en falta»; aseguran los inmobiliarios de Carlos Paz. Cada vez es más difícil encontrar un departamento o una casa en la ciudad y muchos aseguran que se debe al impacto de la nueva ley de alquileres. Enterate en esta nota cuánto cuesta alquilar y qué requisitos se exigen.

En la zona céntrica, alquilar un departamento en edificio de 1 dormitorio tiene un valor de $16.000 en adelante. Uno de 2 dormitorios puede encontrarse a partir de los $20.000, mientras que 1 monoambiente desde los $13.000. A esto, siempre se le debe sumar lo que refiere a expensas y servicios. En las zonas más alejadas, un departamento de 2 dormitorios se puede conseguir a partir de los $18.000 y uno de 1 dormitorio desde $15.000.

Las casas tienen valores que arrancan desde los $26.000, mientras que una propiedad de más categoría (chalets, patios extensos, cocina, living, comedores y demás comodidades) se ubica a partir de los $40.000.

Debido a la implementación de la Ley de Alquileres, desde el año pasado no se han podido actualizar los valores y muchos propietarios consideran que no les conviene firmar un contrato por 36 meses. Asimismo, cuestionan las nuevas cláusulas, lo que llevó a que haya cada vez menos propiedades en alquiler.

Inés Prados es presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz y manifestó: «La ley afectó a la gente, a los inquilinos también, porque desde marzo del año pasado no han podido hacer nuevos contratos. Ahora tenemos que hacer los contratos nuevos y con la aplicación de la ley 27.751, no es conveniente. Hay muchos dueños que no quieren alquilar porque tienen que declarar los alquileres frente a la AFIP y todos temen que se les cobre un impuesto. Hay escasez de alquileres y nuestros profesionales están buscando propiedades para alquilar, porque muchos inmuebles han salido del mercado».

«El locatario está muy temeroso, no se sabe qué puede venir y el panorama es muy incierto»; agregó.

En torno a los requisitos que se exigen a los locadores, en la mayoría de los casos se exige garantía propietaria (una y a veces dos), recibos de sueldos con un mínimo de 3 años de antigüedad (dos, tres y a veces cuatro), mes de depósito (no siempre en todos los casos, ya que la nueva ley dice que el propietario debe devolver al inquilino cuando se retire del lugar) y algunas cuestiones particulares que establece cada propietario (si se aceptan mascotas o cantidad de ocupantes de la vivienda).