Desalojaron un asentamiento informal en el centro de Carlos Paz

Un asentamiento informal había surgido en el centro de Carlos Paz fue desalojado esta mañana por personal de Seguridad Urbana, tras una serie de hechos violentos protagonizados por personas oriundas de la ciudad de Córdoba que se habían instalado en la zona de los viejos módulos cloacales. Desde el municipio, intentaron en varias oportunidades brindarles asistencia y alojarlos en el refugio nocturno pero los ocupantes se negaron.

Las viejas instalaciones del servicio de cloacas ubicadas en inmediaciones de Club de Pesca y la Plaza del Avión han sido ocupadas, desde el año pasado, por un grupo de hombres y mujeres con problemas de adicciones, a quienes los vecinos de la zona acusan de provocar desmanes y ataques.

El jueves pasado, tres de ellos fueron detenidos por la Policía luego de haber ocasionado disturbios y protagonizar una pelea donde no faltaron piedras y golpes.

Voceros del área de Desarrollo Social, Género y Diversidad expresaron a EL DIARIO: «Han sido identificadas las personas que están allí, la situación fue presentada ante la justicia en tres oportunidades y ha dejado constancia de todo tipo de acciones por parte del Estado municipal. Sus vidas corren riesgo y también son un peligro para terceros, porque surgen situaciones de violencia y enfrentamientos. Se les dio la posibilidad de estar en el refugio nocturno y no aceptaron y algunos de ellos, incluso cuentan con casas en Villa Carlos Paz pero prefieren vivir en situación de calle».

«Lamentablemente, muchos de ellos tienen problemas de adicciones y no han aceptado las estrategias psicológicas y la asistencia de nuestras trabajadoras sociales. Eligen vivir en las choperas, negándose a recibir ayuda y programas sociales»; reconocieron.

Osvaldo Ramallo, un conocido hotelero de la ciudad, sostuvo hace algunas semanas que su ex pareja se encuentra en el predio donde muchos indigentes deciden vivir. «Me preocupa mucho la situación que se vive en ese lugar gente donde viene de afuera y se instala a vivir allí y consumen alcohol, se drogan, prenden fuego a cualquier hora, tienen sexo en cualquier rincón y a la vista de todos. Yo traté de ingresar a ver si mi ex mujer estaba adentro, la quiero ayudar y me han querido golpear. La verdad ya no se qué hacer, me cansé de denunciar. Realice más de 35 denuncias, se sabe que no son gente de Carlos Paz, vienen de afuera y no quieren trabajar. Uno pasa y lo insultan, le tiran piedras. Es una lástima que una ciudad tan linda se vean estas cosas»; destacó.

Las llamadas «choperas» fueron instaladas en el sector costanero, al lado del Club de Pesca hace más de 20 años, durante la gestión del entonces intendente Carlos Felpeto. Desde hace varios años, están fuera de funcionamiento.