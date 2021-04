Cosquín buscan frenar las motos con escape abierto

El intendente de Cosquín Gabriel Musso se reunió con el presidente del Concejo Deliberante Pablo Pinto, con el objetivo de establecer medidas concretas en los controles de caños de escape libres o modificados.

Atentos al aumento de picadas de motos con alta velocidad y escapes, tanto en el centro de la ciudad y barrios periféricos que son una constante, es que se busca tomar medidas ejemplificadoras que van de la mano con la política de disuadir y controlar los ruidos molestos.

En Carlos Paz

La ciudad también endurece su lucha contra los ruidos molestos provocados por los vehículos con escapes libres que atenten contra la calidad de vida de los vecinos. Se secuestrarán las motos y vehículos que no cumplan con las disposiciones municipales y se aplicarán multas más severas a quienes cometan la infracción.

Los rodados secuestrados no serán devueltos a sus propietarios hasta que no hagan el cambio de equipo incorporando silenciador y se prohíbe además la comercialización de caños de escapes no reglamentarios ni homologados.