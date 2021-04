Día del Animal: La perrita de Bialet Massé que rescata personas

Shipora tiene cuatro años, es una perrita ovejero alemán que vive junto a su dueña Luciana y ayuda a rescatar personas. Es integrante del cuartel de Bialet Massé y del Departamento K9 de los bomberos de Córdoba y ha participado en más de diez operativos de búsqueda en las sierras.

En el Día del Animal, su labor diaria conmueve. Shipora es especialista en rescates de montaña y una aliada de gran valor a la hora de internarse en el monte para seguir un rastro.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, Luciana contó: «La tengo de chiquita, la empecé a entrenar desde los cuatro meses y hace dos años que está participando de los operativos de búsqueda de personas en la montaña. Además del cuartel de bomberos y el trabajo que realiza en la Provincia de Córdoba, está certificada a nivel nacional para salir y participar en cualquier punto del país donde nos convoquen. Yo antes tenia otro perro. Era de la calle, ahora ya está jubilado, pero Shipora está genéticamente preparada para cumplir este tipo de labor».

«La fui a buscar a Buenos Aires y desde entonces, participó en unos 10 rescates. Con su olfato y la distancia a la que perciben olores y aromas, su tareas es mucho más intensa que cualquier bombero y puede cubrir zonas muy extensas. Sirve mucho llevarla y que nos indique si la persona buscada está o no está en ese sector. Muchas veces le señala a la policía que por ahí no es»; agregó.

Consultada sobre su entrenamiento, Luciana destacó: «Se la entrena desde muy chiquita a través de la estimulación, son perros que necesitan jugar mucho y constantemente tener un desgaste de energía. A través del juego, aprende a sociabilizar, a estar en contacto con la gente y son muy buenos con los chicos. No es lo mismo para un niño perdido ser encontrado por un grupo de desconocidos que por un perro, que sabe cómo tratarlos. Yo amo los perros y para mí es re importante, tenerla conmigo en el cuartel. Lo que más me gusta es ser bombero y ella me acompaña en esa pasión. En el cuartel, tenemos a otra perra que está en formación y tres cachorros».