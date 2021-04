La pandemia en Punilla: Casos, ocupación de camas y la segunda ola

Durante el mes de abril, el Valle de Punilla recibió el impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus. Hubo un notable incremento de los casos positivos en las principales localidades de la región y también la demanda de atención en los consultorios externos por síntomas sospechosos.

Hoy se confirmaron 63 nuevos casos en Villa Carlos Paz (la localidad con mayor cantidad de habitantes) y durante este mes, la ciudad registró 1353 positivos (duplicando el promedio diario de los meses de enero y marzo). En otras poblaciones como Cosquín, La Falda y Capilla del Monte, la tendencia se repite y se vivieron semanas preocupante.

Recién esta semana, se registró una bajante en los casos, pero hay incertidumbre por lo que pueda pasar en los próximos meses.

Durante una entrevista concedida a El Diario, la doctora Sonia Nieva (titular del Centro de Operaciones de Emergencias de Punilla y directora del Hospital Domingo Funes) aseguró: «Hace algunos días se viene manteniendo una meseta de contagios, esta semana no han aumentado los números de casos pero sí creció la demanda de consultorios externos. A diario, atendemos en promedio entre setenta y ochenta personas con síntomas febriles. Se les hace el hisopado y aproximadamente dos o tres quedan internados. Es un número muy bajo».

«Por el momento, sigue funcionando la terapia con cuatro camas y se realizan derivaciones a Córdoba. Mientras en el polo sanitario de Córdoba se pueda recibir gente, vamos a seguir derivando»; agregó.

En torno a la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, la doctora reveló: «Nosotros desde el COE no hemos realizado sugerencias de restricciones. De momento, la situación está contenida, no estamos sobrepasados y consideramos que podemos seguir como venimos».

En tanto, sobre los hisopados que vienen realizándose, explicó: «Se están haciendo muchos testeos. En Carlos Paz estamos haciendo unos cuatrocientos hisopados diarios y en La Falda, estamos haciendo 120 hisopados. En las demás localidades, se hace un testeo masivo únicamente un día a la semana. En lo que hace a las clínicas privadas, se encuentran en un 50% de ocupación de camas».

Consultada sobre las edades de los internados, Nieva dijo: «El promedio de edad es entre 40 y 60 años, pero el mayor porcentaje de contagios los tenemos en personas de 20 a 40 años. Son personas muy activas que se mueven por varios lugares y luego van a la casa y contagian al resto. Por eso, se está viendo un incremento mayor de casos en niños. Pedimos responsabilidad, el personal de salud se bancó la pandemia todo el año pasado y vive con miedo e incertidumbre. Tuvieron solo dos semanas de vacaciones y estuvieron encerrados en sus casas, cuidándose, no es que estuvieron un mes en una plaza. No alcanzó y no alcanza, es muy estresante estar en la primera línea. Todos ponen y hacen lo que tiene que hacer. En toda la pandemia, nunca un paciente dejó de ser atendido».