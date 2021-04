Carlos Paz: Tensa calma a la espera del traspaso del servicio de agua

Tras largos meses de marchas y contramarchas y una disputa judicial que postergó varias veces el traspaso, el gobierno municipal tiene la expectativa de asumir hoy el control del servicio de agua potable de Villa Carlos Paz. En el transcurso de la mañana, una comitiva del área de Asesoría Letrada se trasladará a las plantas potabilizadoras de Cuesta Blanca y La Quinta y buscará tomar posesión de la prestación (que todavía se encuentra en poder de la Cooperativa Integral).

Hoy se vencerá el plazo establecido por el Departamento Ejecutivo, al tiempo ya se encuentra saneada la situación judicial que había motivado una medida cautelar y se logró materializar el traspaso de los trabajadores cooperativos a la órbita municipal.

Sin embargo, desde el municipio temen que pueda registrarse algún tipo de disturbio y piden a la dirigencia de la Coopi que intervenga para evitar situaciones de violencia.

El mayor interrogante pasa por conocer en qué estado se encuentran los bienes afectados al servicio y qué posición asumirá el núcleo duro de trabajadores de la entidad, quienes vienen amenazando en redes sociales con llevar adelante una jornada de lucha y resistencia.

Con la premisa de evitar cualquier confrontación, durante las últimas horas se logró destrabar el traspaso de 83 trabajadores de la Coopi a la planta municipal luego de intensas gestiones entre la Municipalidad, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y el gremio SIPOS. De esta forma, se garantizarán las fuentes laborales de aquellos que se desempeñan en el servicio de agua y a partir de hoy a las 8 de la mañana, serán trabajadores municipales.

La preocupación de las autoridades es que haya episodios de sabotaje y atentados contra la prestación, enmarcados en el recrudecimiento de algunos discursos de parte de la dirigencia cooperativista.

«No sabemos con qué nos vamos a encontrar, ojalá que prime la responsabilidad y no haya situaciones indeseadas. Esta vez no hay medida cautelar, no hay nada que resolver, simplemente se debe cumplir con el decreto que ha sido avalado por la justicia. Hay algunas publicaciones en redes sociales de algunos empleados rebeldes, pero queremos dejar en claro que la situación de los trabajadores ya ha sido solucionada y desde el día de hoy, serán empleados municipales»; informaron desde el municipio.