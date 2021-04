Trabajadores funerarios reclaman ser vacunados contra el COVID

El gremio que nuclea a los trabajadores funerarios anunció un plan de lucha para este viernes 30 de abril para reclamar que se los incluya en el calendario de vacunación contra el COVID-19. Pese a que había anunciado que no retirarán cuerpos de personas fallecidas por coronavirus, se dictó la conciliación obligatoria.

El Sindicato de Trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (Soecra) exige que los empleados de las casas de sepelios recibirán dosis de la vacuna porque se encuentran expuestos al contagio, ya que trabajan con cuerpos de personas fallecidas por esta enfermedad. En la Provincia de Córdoba, son alrededor de ochocientas personas.

Xenia Brandalise es titular de Casa Brandalise de Villa Carlos Paz y manifestó a EL DIARIO: «Se inicia hoy un plan de lucha para que se nos incluya en el calendario de vacunación contra el COVID, ya que no se nos tiene en cuenta a pesar de ser trabajadores esenciales declarados por el decreto presidencial. No se llegó a la medida de fuerza porque se dictó la conciliación obligatoria, pero hay localidades del sur del país que sí están realizando un paro y no retirarán cuerpos de fallecidos con coronavirus».

«Esta es una actividad esencial, riesgosa y no sólo por estar en contacto con cuerpos de fallecidos, sino porque debemos ingresar a los establecimientos de salud que en estos momentos, están atestados de personas internadas con el virus. A su vez, las personas que están en el área de administración de las empresas fúnebres, también corren riesgo, porque los familiares de las personas fallecidas por COVID no dicen que han estado en contacto con ellos. Muchas veces ocultan la información y nosotros recién podemos tomar conocimiento de esta situación cuando concurrimos a las clínicas y/ hospitales», añadió.

«En Carlos Paz, son necesarias menos de veinte vacunas entre los trabajadores de las empresas fúnebres y el cementerio. No es algo imposible ni creemos que sea justo que tengamos que seguir esperando para vacunarnos. Creo que con voluntad y empatía se puede lograr la vacunación de los trabajadores fúnebres y de cementerios»; completó.